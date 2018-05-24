Силуанов заявил, что санкции способствовали активному проведению реформ в России

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов во время выступления на сессии ПМЭФ заявил, что антироссийские санкции способствовали более активному проведению реформ в стране.

По его словам, от введения санкций страдает не только страна, против которой ввели санкции, но и другие государства, в том числе и их бизнес.

«Мы, Российская Федерация, несмотря на все те ограничения, которые вводятся, принимаем меры по реагированию. Хочу сказать, что эти санкции способствовали, может быть, даже более активному проведению реформ в России. Здесь и свободное курсообразование, и более жёсткая бюджетная политика, и целый ряд структурных реформ как метод реагирования на санкции», — заявил он.

Министр подчеркнул, что экономика России в этой ситуации адаптировалась.

Ранее в Италии заявили, что бизнес в стране выступает против санкций в отношении России.

В середине мая в Еврокомиссии отметили, что необходимо защитить бизнес Европы от возможных действий США.