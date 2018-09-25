СМИ: В США планируют внести поправку об отмене санкций против российских политиков

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Член сената США Рэнд Пол, недавно посещавший Россию, планирует внести на рассмотрение конгресса поправку об отмене санкций в отношении российских парламентариев. Об этом информирует The Daily Beast.
СМИ: В США планируют внести поправку об отмене санкций против российских политиков
  • Reuters

Издание опубликовало текст законопроекта.

Документ в том числе предполагает запрос на ответную со стороны России отмену санкций против американских конгрессменов.

Поправка будет предложена на рассмотрение профильному комитету сената. 

Авторы статьи считают, что эта инициатива будет отклонена большинством членов сената.

Ранее сообщалось, что Пол попросит президента США Дональда Трампа снять санкции с некоторых российских политиков, чтобы они могли посетить Вашингтон для улучшения отношений между странами.

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