Песков заявил о доминировании санкционной истерики в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новые санкции США, введённые в отношении России 20 сентября, заявил, что в Вашингтоне продолжает доминировать санкционная истерика.

«Продолжающаяся, скажем так, санкционная истерика в Вашингтоне, которая весьма многогранна в своих воплощениях... которая продолжает доминировать, к сожалению, среди наших американских коллег и, конечно, не даёт возможность им трезво оценивать перспективы развития двусторонних отношений», — заявил Песков.

По его словам, введение новых санкций США является враждебным, недружественным шагом, эти действия демонстрируют недобросовестную конкуренцию и попытки Вашингтона действовать нерыночными методами.

При этом Песков добавил, что очередные санкции не стали новостью для России, Москва успела к ним подготовиться.

Он отметил, что Россия намерена отвечать на ограничения со стороны США на принципах взаимности. По его словам, будут приниматься меры, которые лучше всего будут соответствовать интересам страны.

Накануне стало известно, что США добавили 33 физических и юридических лица из России в санкционный список. В МИД России заявили, что это 60-е по счёту санкции, введённые США в отношении России с 2011 года.