В Совфеде прокомментировали санкции США против компаний из России

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT оценил введённые США санкции в отношении трёх организаций из России за то, что они якобы нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения.
В Совфеде прокомментировали санкции США против компаний из России
  • РИА Новости

«США вошли во вкус и уже не могут остановиться. Они, наверное, уже действуют по принципу: ни одного месяца без каких-либо санкций в отношении компаний, предприятий или физических лиц в России. Конечно, всё это возмутительно. Конечно, это не способствует стабильности в мировом сообществе. Это также не способствует развитию экономики и подрывает доверие к самим США», — считает сенатор.

Цеков добавил, что при любом событии «надо вспоминать русскую пословицу «Нет худа без добра».

«То есть они вводят против нас санкции, и в результате мы находим возможность либо производить это самим, либо находить другие рынки, чтобы получить необходимое. Всё это не от высокого политического уровня и ума. А закончится это, когда они поймут, что это абсолютно бесперспективно и что они смешно выглядят в глазах многих других стран мира», — заключил он.

Ранее США ввели санкции против трёх организаций из России. Под санкционные меры подпали АО «Авиазапчасть», АО «Завод «Элекон» и компания Nilco Group. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить