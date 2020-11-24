В Совфеде прокомментировали санкции США против компаний из России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT оценил введённые США санкции в отношении трёх организаций из России за то, что они якобы нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения.

«США вошли во вкус и уже не могут остановиться. Они, наверное, уже действуют по принципу: ни одного месяца без каких-либо санкций в отношении компаний, предприятий или физических лиц в России. Конечно, всё это возмутительно. Конечно, это не способствует стабильности в мировом сообществе. Это также не способствует развитию экономики и подрывает доверие к самим США», — считает сенатор.

Цеков добавил, что при любом событии «надо вспоминать русскую пословицу «Нет худа без добра».

«То есть они вводят против нас санкции, и в результате мы находим возможность либо производить это самим, либо находить другие рынки, чтобы получить необходимое. Всё это не от высокого политического уровня и ума. А закончится это, когда они поймут, что это абсолютно бесперспективно и что они смешно выглядят в глазах многих других стран мира», — заключил он.

Ранее США ввели санкции против трёх организаций из России. Под санкционные меры подпали АО «Авиазапчасть», АО «Завод «Элекон» и компания Nilco Group.