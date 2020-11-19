США внесли в список санкций по КНДР две расположенные в России компании

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США внесли в санкционный список по Северной Корее две компании, которые расположены на территории России. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США.
США внесли в список санкций по КНДР две расположенные в России компании
  • Pixabay

Так, в список попали Генеральная торговая компания «Чхолсан», действующая на территории России и КНДР, и ООО «Мокран» из Санкт-Петербурга.

Соответствующими санкциями предусматривается запрет для американских физических и юридических лиц на ведение дел с данными компаниями.

В Минфине заявляют, что «Мокран» и «Чхолсан» оказались в списке санкций за участие, помощь или ответственность за использование «принудительного труда из Северной Кореи», в том числе экспорт с целью получения средств, которые идут в прибыль Трудовой партии Кореи.

В начале марта США исключили из санкционных списков, связанных с КНДР, две российские компании.

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