Евродепутат заявил о необходимости отмены санкций против России

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Ксения Калинкина
Депутат Европейского парламента Жером Ривьер выступил в поддержку отмены санкций, введённых против России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в поправке депутата к рассматриваемой Европарламентом инициативе о принятии резолюции. С документом ознакомился RT.
Евродепутат заявил о необходимости отмены санкций против России
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

Так, по словам Ривьера, конфликт на Украине может быть разрешён «исключительно посредством переговоров в рамках нормандского формата».

При этом, как отметил депутат, для укрепления доверия между сторонами необходимо отменить введённые в отношении России ограничения.

«Поправка: (Европейский парламент. — RT) подчёркивает, что снятие санкций против России может привести к укреплению доверия между сторонами и более эффективной имплементации любых соглашений», — уточняется в документе.

Отметим, что в изначальном варианте инициативы о принятии резолюции, к которому предлагается поправка, не говорится об антироссийских санкциях или переговорах, направленных на урегулирование конфликта внутри Украины.

В документе идёт речь о том, что военные силы Российской Федерации якобы «оккупируют большие части Украины... в нарушение международного права».

Своей правкой Ривьер предлагает заменить оригинальный текст.

В Москве неоднократно подчёркивали, что российские военнослужащие не участвовали и не участвуют в вооружённом конфликте на юго-востоке Украины.

В Европе также неоднократно призывали отменить введённые в отношении России санкции. В частности, о снятии ограничений говорили в Италии, Германии, Словакии и Сербии.

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