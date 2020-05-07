В Совфеде оценили призыв депутата ФРГ снять санкции против России

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Анастасия Румянцева
Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление депутата от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунда о том, что санкции против России должны быть немедленно сняты.
В Совфеде оценили призыв депутата ФРГ снять санкции против России
  • © Konstantin Kokoshkin
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«Те заявления, которые мы слышим, о необходимости отмены санкций, они обусловлены интересами прежде всего тех стран, представители которых их озвучивают. Я твёрдо уверена, что это предложение... будет предметом серьёзного рассмотрения и обсуждения — это совершенно очевидно», — пояснила сенатор.

Ковитиди заявила, что «миф о российской «угрозе» не то чтобы отошёл на второй план — он сегодня не актуален».

«Сегодня нам необходимо объединяться», — заключила парламентарий.  

Ранее глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил в интервью РИА Новости о нецелесообразности санкций против России.

Он подчеркнул, что в ситуации кризиса из-за пандемии Россия «продемонстрировала высокую степень солидарности и сочувствия в международном сообществе», а также также показала свою приверженность «миру и сотрудничеству».

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