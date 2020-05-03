В Совфеде оценили призыв Шрёдера к отмене антироссийских санкций

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT призыв бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера к отмене антироссийских санкций в связи с ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
В Совфеде оценили призыв Шрёдера к отмене антироссийских санкций
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Господин Шрёдер сказал то, с чем согласны многие действующие политики, но боятся произнести вслух, опасаясь давления из-за океана. Немецкие промышленники давно призывают к снятию антироссийских санкций. Санкционные меры против нашей страны несут только потери в экономике стран Евросоюза, в том числе и Германии», — сказал он.

По словам сенатора, из-за сложившейся мировой ситуации призывы к отмене санкционных мер будут только усиливаться.

«Только вместе мы преодолеем те проблемы, которые раньше создавали незаконные санкционные режимы, а сейчас создаёт пандемия», — заключил Джабаров.

Ранее Шрёдер призвал к отмене антироссийских санкций в связи с ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить