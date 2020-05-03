В Совфеде оценили призыв Шрёдера к отмене антироссийских санкций

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT призыв бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера к отмене антироссийских санкций в связи с ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Господин Шрёдер сказал то, с чем согласны многие действующие политики, но боятся произнести вслух, опасаясь давления из-за океана. Немецкие промышленники давно призывают к снятию антироссийских санкций. Санкционные меры против нашей страны несут только потери в экономике стран Евросоюза, в том числе и Германии», — сказал он.

По словам сенатора, из-за сложившейся мировой ситуации призывы к отмене санкционных мер будут только усиливаться.

«Только вместе мы преодолеем те проблемы, которые раньше создавали незаконные санкционные режимы, а сейчас создаёт пандемия», — заключил Джабаров.

Ранее Шрёдер призвал к отмене антироссийских санкций в связи с ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции.