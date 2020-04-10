Небензя призвал к отмене всех санкций вне ООН на фоне пандемии
- globallookpress.com
Текст выступления Небензи приводится на сайте постпредства России при ООН.
«Призываем всех снять многосторонние или односторонние принудительные меры и санкции, наложенные в обход ООН в отношении развивающихся стран. Мы не должны одной рукой помогать кому-то, а другой — вредить», — подчеркнул российский постпред.
Небензя отметил, что в условиях тяжёлых вызовов пандемии «пришло время солидарности, не обусловленной какой-либо политической повесткой и предпочтениями».
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал очистить отношения от санкций в условиях пандемии коронавируса.
Европейский союз также призвал другие страны убедиться, что их санкции против Сирии, Венесуэлы, Ирана и КНДР не препятствуют оказанию им медицинской и гуманитарной помощи в условиях пандемии.