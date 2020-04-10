Небензя призвал к отмене всех санкций вне ООН на фоне пандемии

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Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе закрытой встречи Совета Безопасности по коронавирусу призвал в условиях пандемии снять все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран.
Небензя призвал к отмене всех санкций вне ООН на фоне пандемии
  • globallookpress.com

Текст выступления Небензи приводится на сайте постпредства России при ООН.

«Призываем всех снять многосторонние или односторонние принудительные меры и санкции, наложенные в обход ООН в отношении развивающихся стран. Мы не должны одной рукой помогать кому-то, а другой — вредить», — подчеркнул российский постпред.

Небензя отметил, что в условиях тяжёлых вызовов пандемии «пришло время солидарности, не обусловленной какой-либо политической повесткой и предпочтениями».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал очистить отношения от санкций в условиях пандемии коронавируса.

Европейский союз также призвал другие страны убедиться, что их санкции против Сирии, Венесуэлы, Ирана и КНДР не препятствуют оказанию им медицинской и гуманитарной помощи в условиях пандемии.

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