Небензя призвал к отмене всех санкций вне ООН на фоне пандемии

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе закрытой встречи Совета Безопасности по коронавирусу призвал в условиях пандемии снять все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран.

Текст выступления Небензи приводится на сайте постпредства России при ООН.

«Призываем всех снять многосторонние или односторонние принудительные меры и санкции, наложенные в обход ООН в отношении развивающихся стран. Мы не должны одной рукой помогать кому-то, а другой — вредить», — подчеркнул российский постпред.

Небензя отметил, что в условиях тяжёлых вызовов пандемии «пришло время солидарности, не обусловленной какой-либо политической повесткой и предпочтениями».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал очистить отношения от санкций в условиях пандемии коронавируса.

Европейский союз также призвал другие страны убедиться, что их санкции против Сирии, Венесуэлы, Ирана и КНДР не препятствуют оказанию им медицинской и гуманитарной помощи в условиях пандемии.