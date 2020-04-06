ЕС призвал снять санкции, которые мешают странам получать медпомощь

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Европейский союз призвал другие страны убедиться, что их санкции против Сирии, Венесуэлы, Ирана и КНДР не препятствуют оказанию им медицинской и гуманитарной помощи в условиях пандемии.
ЕС призвал снять санкции, которые мешают странам получать медпомощь
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С таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Наши санкции не мешают предоставлению гуманитарной помощи. И мы бы хотели, чтобы и другие страны последовали этому шагу и убедились, что медицинское оборудование может быть предоставлено тем, кто находится под санкциями. Например, Сирии, Венесуэле, Ирану, КНДР», — цитируете его ТАСС.

24 марта Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров G20 отменить санкции, которые во время пандемии коронавирусной инфекции мешают доставлять продовольствие и медицинскую помощь.

Также 26 марта президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.

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