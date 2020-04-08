Медведев призвал очистить отношения от санкций в условиях пандемии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил важность иных, очищенных от санкций отношений между странами в условиях пандемии коронавируса.

Об этом он написал в колонке для ТАСС.

«Сейчас, когда мир оказался на пороге тяжелейшего глобального кризиса, связанного с пандемией коронавируса, страны особенно должны стремиться к взаимовыручке и поддержке друг друга», — заявил Медведев.

По его словам, мир нуждается в очищенных от санкций отношений, которые позволят справиться опасной угрозой пандемии и кризиса.

Ранее Европейский союз призвал другие страны убедиться, что их санкции против Сирии, Венесуэлы, Ирана и КНДР не препятствуют оказанию им медицинской и гуманитарной помощи в условиях пандемии.

26 марта президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.