Медведев призвал очистить отношения от санкций в условиях пандемии
Об этом он написал в колонке для ТАСС.
«Сейчас, когда мир оказался на пороге тяжелейшего глобального кризиса, связанного с пандемией коронавируса, страны особенно должны стремиться к взаимовыручке и поддержке друг друга», — заявил Медведев.
По его словам, мир нуждается в очищенных от санкций отношений, которые позволят справиться опасной угрозой пандемии и кризиса.
Ранее Европейский союз призвал другие страны убедиться, что их санкции против Сирии, Венесуэлы, Ирана и КНДР не препятствуют оказанию им медицинской и гуманитарной помощи в условиях пандемии.
26 марта президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.