Глава фракции «Левых» в ФРГ призвал к отмене санкций против России

Лидер фракции «Левых» в парламенте ФРГ Дитмар Барч заявил, что представители политсилы сделают всё возможное для отмены европейских санкций в отношении России.

Как передаёт РИА Новости, об этом Барч заявил по итогам встречи с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.

«Мы, Левая партия Германии, официально и ответственно заявляем, что санкции против России должны быть отменены, и я полагаю, что мы со своей стороны должны и можем сделать всё для этого возможное, чтобы внести вклад в отмену санкций, а также в развитие и налаживание более интенсивных отношений между нашими странами», — сказал он.

По его словам, Левая партия направила немецкому правительству ряд предложений касательно «снижения градуса накала» в отношении России и отмены санкций.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что страны ЕС потеряли от введения санкций против России около $100 млрд.