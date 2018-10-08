Сербия выступила против санкций в отношении российских парламентариев

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Сербская сторона в Совете Европы настаивает на отмене политических санкций в отношении российских парламентариев. Об этом заявила председатель сербского парламента Майя Гойкович на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Сербия выступила против санкций в отношении российских парламентариев
  • © Wiktor Dabkowski
  • globallookpress.com

«В Совете Европы мы продолжаем настаивать на том, что нельзя включать депутатов в санкционные списки, нельзя их наказывать, потому что это полностью обессмысливает их деятельность», — приводит слова Гойкович РИА Новости.

По её словам, от такой позиции Сербия не откажется. Она отметила, что эта позиция в том числе в интересах России.

В августе в Сербии заявили, что страна не будет участвовать в «антироссийской истерии».

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