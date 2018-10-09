В парламенте Словакии выступили против антироссийских санкций

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Спикер Национального совета Словакии Андрей Данко заявил, что выступает против санкционного давления ЕС на Россию.
В парламенте Словакии выступили против антироссийских санкций
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«Я не являюсь сторонником таких строгих мер, как санкции. Нужен диалог. Я скажу даже, может быть, несколько преувеличенно: санкции являются первым шагом к конфликту, к локальным войнам», — цитирует РИА Новости Данко.

По итогам переговоров со спикером Госдумы Вячеславом Володиным он также отметил, что необходимо «использовать инструменты дипломатии для восстановления взаимоотношений».

По его словам, Россия, Словакия, Евросоюз и Азия «могут и должны сотрудничать».

«Как славянский народ, мы должны сделать всё для того, чтобы содействовать снятию напряжённости между Россией и Евросоюзом… Там, где будет возможно помочь Российской Федерации, я всегда буду поддерживать такой подход», — добавил он.

Ранее председатель сербского парламента Майя Гойкович на встрече с Володиным отметила, что Сербия в Совете Европы настаивает на отмене санкций против российских парламентариев

В конце 2017 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции негативно сказываются на экономике стран ЕС

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