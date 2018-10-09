В парламенте Словакии выступили против антироссийских санкций

Спикер Национального совета Словакии Андрей Данко заявил, что выступает против санкционного давления ЕС на Россию.

«Я не являюсь сторонником таких строгих мер, как санкции. Нужен диалог. Я скажу даже, может быть, несколько преувеличенно: санкции являются первым шагом к конфликту, к локальным войнам», — цитирует РИА Новости Данко.

По итогам переговоров со спикером Госдумы Вячеславом Володиным он также отметил, что необходимо «использовать инструменты дипломатии для восстановления взаимоотношений».

По его словам, Россия, Словакия, Евросоюз и Азия «могут и должны сотрудничать».

«Как славянский народ, мы должны сделать всё для того, чтобы содействовать снятию напряжённости между Россией и Евросоюзом… Там, где будет возможно помочь Российской Федерации, я всегда буду поддерживать такой подход», — добавил он.

Ранее председатель сербского парламента Майя Гойкович на встрече с Володиным отметила, что Сербия в Совете Европы настаивает на отмене санкций против российских парламентариев.

В конце 2017 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции негативно сказываются на экономике стран ЕС.