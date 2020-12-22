«На основе принципа взаимности»: МИД России объявил об ответных мерах в отношении ЕС из-за Навального

МИД России объявил о расширении ответного списка представителей стран — членов ЕС, которым запрещён въезд на территорию РФ. Перечень сформирован в ответ на европейские санкции по ситуации с Алексеем Навальным. В ведомстве подчеркнули, что решение принято на основе принципа взаимности. МИД назвал «категорически неприемлемым» принятие Евросоюзом незаконных ограничительных мер в отношении ряда россиян под предлогом их мнимой причастности к инциденту с блогером.

Россия приняла решение о расширении списка представителей стран — членов ЕС, которым запрещён въезд на территорию РФ, сформированного в ответ на европейские санкции по делу Алексея Навального. Об этом сообщил МИД России, уточнив, что решение принято на основе принципа взаимности.

«В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС», — говорится в заявлении.

«Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А. Навальным», — подчеркнули в ведомстве.

Министерство заявило, что каких-либо доказательств по делу об «отравлении» Навального не было представлено не только Москве, но и европейским партнёрам стран — инициаторов санкций.

«В обстановке спешки и скрытности Советом ЕС было принято конфронтационное политическое решение, идущее вразрез с международно-правовыми прерогативами СБ ООН и хельсинкскими принципами невмешательства во внутренние дела, сотрудничества между государствами и добросовестного выполнения обязательств по международному праву», — подчеркнул МИД.

Ведомство уже проинформировало о принятом решении глав дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, а также представительство ЕС в Москве. В министерстве заявили, что недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать адекватный ответ.

12 октября главы МИД стран Европейского союза согласовали введение санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Позже на сайте Официального журнала Евросоюза было опубликовано решение о введении ограничений против ряда российских граждан в связи с делом Навального. Под них попали директор ФСБ Александр Бортников, замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое решение сознательным недружественным шагом, добавив, что Москва проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими собственными интересами.

12 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва приняла решение о введении санкций в отношении руководящих сотрудников аппаратов лидеров Германии и Франции. Министр назвал поведение властей ФРГ в ситуации с Навальным неприемлемым и не соответствующим международным обязательствам.

Решение о рестрикциях в Евросоюзе приняли после того, как власти ФРГ заявили, что Навального якобы отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». 20 августа блогеру стало плохо на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где блогера доставили в больницу. Через несколько дней по настоянию родственников его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

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© Uwe Geisler

В Германии утверждают, что выводы немецких экспертов об отравляющем веществе подтвердили лаборатории Швеции и Франции. При этом Берлин не стал отвечать на запрос Москвы, попросившей предоставить более подробную информацию по результатам анализов. Помимо этого, российские врачи, первыми осмотревшие Навального, неоднократно подтверждали, что никаких следов ядов или токсинов в его анализах выявлено не было.

Между тем, 12 декабря британская газета The Sunday Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на «анонимные источники» в западных спецслужбах утверждалось, что блогера якобы пытались отравить дважды: сначала перед вылетом из Томска, а после — перед его переводом в «Шарите». Через некоторое время американский телеканал CNN, британский портал Bellingcat и немецкое издание Der Spiegel заявили, что к попыткам отравить Навального якобы причастны сотрудники ФСБ.

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Сергей Лавров обратил внимание, что страны Запада, предъявляя Москве какие-либо претензии, делают это не по официальным каналам, а через СМИ. Министр назвал подход западных партнёров ущербным, отметив, что манера, в которой преподносятся эти сообщения, свидетельствует об отсутствии этических норм и навыков нормальной дипломатической работы.

Сам Алексей Навальный 21 декабря заявил, что ему удалось дозвониться «причастному к отравлению» «военному химику». В ФСБ заявления блогера назвали спланированной провокацией, которая была бы невозможна без поддержки иностранных спецслужб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что попытки Навального создать вокруг себя информационный шум свидетельствуют о мании преследования и мании величия.

«Я, наверное, чуть-чуть злоупотреблю и позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права... В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также чётко установить определённые проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду: такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее. Так, наверное, и нужно относиться к этому», — заявил Песков.

Таким образом пресс-секретарь прокомментировал заявление блогера о том, что «яд» был нанесён на его нижнее бельё. Песков добавил, что у Кремля до сих пор нет достаточных данных, чтобы с уверенностью утверждать, что Алексей Навальный был отравлен.

«Мы неоднократно говорили о том, что, к сожалению, мы не имеем возможности получить необходимую для разбирательства информацию от наших визави в Берлине, от медиков в «Шарите» и от тех медиков, которые трудятся в лабораториях в Берлине, в Швеции и во Франции», — заключил Песков.