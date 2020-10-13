«Достигнуто политическое согласие»: в ЕС подтвердили намерение ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным

Главы МИД стран Евросоюза согласовали санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. По словам руководителя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, на этот счёт «принято политическое решение». Его реализацией займутся технические органы Совета ЕС. Комментируя решение европейских политиков, в Совете Федерации назвали его возмутительным. Вместе с тем российские сенаторы полагают, что новые рестрикции не окажут никакого влияния на Россию.

Главы МИД стран «единой Европы» согласовали введение санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявил Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам прошедшего в Люксембурге заседания Совета ЕС.

«Было достигнуто политическое согласие на введение ограничительных мер, технические органы совета займутся этим», — подчеркнул Боррель.

По его словам, страны ЕС единогласно одобрили данное решение.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия и Франция подготовили предложения по антироссийским санкциям из-за ситуации с Навальным. Он добавил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) «подтвердила результаты» немецкой, шведской и французской лабораторий, которые утверждали, что обнаружили в организме блогера следы отравляющего вещества из группы «Новичок».

Вместе с тем позднее Маас заявил, что, несмотря на данную ситуацию, ФРГ настроена на выстраивание хороших отношений с Россией.

«Как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией», — отметил германский министр в интервью РИА Новости.

По его словам, Германия «живёт торговлей и научным обменом» и намерена поддерживать «добрые взаимоотношения» со всеми соседними странами.

Маас добавил, что ему сложно назвать коллегу, с которым он встречался бы чаще, чем с главой МИД России Сергеем Лавровым. Немецкий дипломат также отметил, что общества России и Германии «поддерживают тесные связи, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, учёными, деятелями искусства, в сфере экономики».

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Инцидент с Алексеем Навальным произошёл 20 августа, когда он вылетел из Томска в Москву. На борту самолёта ему стало плохо, после чего лайнер экстренно приземлился в Омске. Навального госпитализировали.

Родственники настаивали на его переводе в берлинскую клинику «Шарите». Когда российские врачи смогли стабилизировать состояние Навального, его транспортировали в Германию. Впоследствии власти ФРГ заявили, что его якобы отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Вместе с тем российские врачи неоднократно указывали, что проведённые анализы не выявили в организме пациента следов отравляющих веществ.

Комментируя решение совета ЕС, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал его «возмутительным».

«Понятно, что это решение никакого влияния на нашу жизнь не окажет. Сам факт крайне возмутителен, и, на мой взгляд, это показывает, что ЕС деградирует в своих решениях, особенно решениях, касающихся России», — подчеркнул он.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил, что российская прокуратура четыре раза запрашивала у немецкой стороны информацию по данному происшествию и не получила ответа.

«На прошлой неделе мы разговаривали с нашими коллегами, депутатами бундестага, по поводу этого инцидента. Они тоже удивлены, потому что мы обращались в бундестаг с просьбой помочь нам разобраться, а бундестаг даже не озвучил наше письмо», — рассказал он.

Чепа подчеркнул, что со стороны Берлина происходят «всяческие попытки укрыть информацию» и не предоставлять её российским компетентным органам.

«Это вызывает большое количество вопросов по данному инциденту. Когда наши врачи в Омске делали анализы, мы передали результаты анализов и биоматериалы немецкой стороне, когда его (Навального. — RT) везли в Германию», — отметил депутат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал абсурдными призывы расследовать ситуацию, произошедшую с Навальным, в условиях, когда Москве не предоставляют никаких данных и не отвечают на российские запросы по этому делу.

Министр отметил, что предложение о совместной работе по делу блогера «было высокомерно проигнорировано».

Говоря о заявлении стран ЕС о намерении ввести санкции в связи со сложившейся ситуацией, Лавров констатировал, что отношения Москвы с Евросоюзом «активно деградируют».

«Нас уже не удивляет, что Евросоюз действует без суда и следствия, от нас требуют провести расследование. Никаких фактов нам не предоставляет даже Германия, заявляя, что это всё уже дело не двустороннее, а международное», — сказал Лавров.

Он указал, что немецкая сторона призывает по данному вопросу обращаться в ОЗХО, где, в свою очередь, «лгут, что запрос от Германии не поступил».