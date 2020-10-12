В Финляндии заявили о поддержке ЕС санкций по ситуации с Навальным

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Министры иностранных дел государств Европейского союза поддержали предложение Франции и Германии по санкциям в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.
В Финляндии заявили о поддержке ЕС санкций по ситуации с Навальным
  • © John MACDOUGAL
  • AFP

Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

«Была выражена политическая поддержка предложения Франции и Германии по санкциям», — цитирует Хаависто ТАСС.

По словам главы финского внешнеполитического ведомства, подготовкой будут заниматься рабочие группы ЕС.

Также министр уточнил, что речь идёт об индивидуальных санкциях.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин и Париж подготовили предложения по санкциям по ситуации с Навальным. 

В МИД России, комментируя возможность введения ограничений из-за ситуации с Навальным, заявили, что санкции всегда приводят к ответным мерам.

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