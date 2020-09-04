Токсиколог прокомментировал слова врачей ФРГ об отравлении Навального

Короткая ссылка
Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев прокомментировал в разговоре с RT заявление немецких врачей о состоянии Алексея Навального.
Токсиколог прокомментировал слова врачей ФРГ об отравлении Навального
  • РИА Новости

Ранее сообщалось, что исследования, проведённые специалистами лаборатории бундесвера, выявили у Алексея Навального вещество из группы «Новичок».

«Мы не считаем это утверждение справедливым и доказанным», — сказал Сабаев.

По его словам, «токсикологический центр сразу отрабатывал идею отравления — намеренного или случайного».

«Химико-токсикологические исследования — это самые первые анализы, которые были взяты у пациента и направлены в лаборатории экспертного класса, где оборудование экспертного класса и специалисты, работающие в области химико-аналитической диагностики», — заявил Сабаев.

Он отметил, что «в первые часы пребывания пациента был выполнен максимально расширенный спектр токсикантов, которые могут быть в организме, включая фосфоро-органические соединения, к которым относится «Новичок».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отравляющих веществ в организме Алексея Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить