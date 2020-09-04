Токсиколог прокомментировал слова врачей ФРГ об отравлении Навального
- РИА Новости
Ранее сообщалось, что исследования, проведённые специалистами лаборатории бундесвера, выявили у Алексея Навального вещество из группы «Новичок».
«Мы не считаем это утверждение справедливым и доказанным», — сказал Сабаев.
По его словам, «токсикологический центр сразу отрабатывал идею отравления — намеренного или случайного».
«Химико-токсикологические исследования — это самые первые анализы, которые были взяты у пациента и направлены в лаборатории экспертного класса, где оборудование экспертного класса и специалисты, работающие в области химико-аналитической диагностики», — заявил Сабаев.
Он отметил, что «в первые часы пребывания пациента был выполнен максимально расширенный спектр токсикантов, которые могут быть в организме, включая фосфоро-органические соединения, к которым относится «Новичок».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отравляющих веществ в организме Алексея Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.