Токсиколог прокомментировал слова врачей ФРГ об отравлении Навального

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев прокомментировал в разговоре с RT заявление немецких врачей о состоянии Алексея Навального.

Ранее сообщалось, что исследования, проведённые специалистами лаборатории бундесвера, выявили у Алексея Навального вещество из группы «Новичок».

«Мы не считаем это утверждение справедливым и доказанным», — сказал Сабаев.

По его словам, «токсикологический центр сразу отрабатывал идею отравления — намеренного или случайного».

«Химико-токсикологические исследования — это самые первые анализы, которые были взяты у пациента и направлены в лаборатории экспертного класса, где оборудование экспертного класса и специалисты, работающие в области химико-аналитической диагностики», — заявил Сабаев.

Он отметил, что «в первые часы пребывания пациента был выполнен максимально расширенный спектр токсикантов, которые могут быть в организме, включая фосфоро-органические соединения, к которым относится «Новичок».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отравляющих веществ в организме Алексея Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.