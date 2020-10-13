Маас подтвердил заинтересованность ФРГ в хороших отношениях с Россией

Короткая ссылка
Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью РИА Новости заявил, что случай с Алексеем Навальным не меняет заинтересованности Германии в хороших отношениях с Россией.
Маас подтвердил заинтересованность ФРГ в хороших отношениях с Россией
  • © REUTERS/Hannibal Hanschke

«Как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией», — отметил германский министр.

По его словам, Германия «живёт торговлей и научным обменом» и намерена поддерживать «добрые взаимоотношения» со всеми соседними странами.

«Трудно назвать коллегу, с которым я встречался бы чаще, чем с (главой МИД России. — RT) Сергеем Лавровым. Общества наших стран поддерживают тесные связи, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, учёными, деятелями искусства, в сфере экономики», — подчеркнул Маас.

В то время он отметил, что ряд инцидентов негативно влияют на межгосударственные отношения Германии и России.

Ранее страны ЕС достигли соглашения о санкциях против России из-за ситуации с Навальным.

В МИД России предупредили, что санкции всегда приводят к ответным мерам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить