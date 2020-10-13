Маас подтвердил заинтересованность ФРГ в хороших отношениях с Россией

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью РИА Новости заявил, что случай с Алексеем Навальным не меняет заинтересованности Германии в хороших отношениях с Россией.

«Как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией», — отметил германский министр.

По его словам, Германия «живёт торговлей и научным обменом» и намерена поддерживать «добрые взаимоотношения» со всеми соседними странами.

«Трудно назвать коллегу, с которым я встречался бы чаще, чем с (главой МИД России. — RT) Сергеем Лавровым. Общества наших стран поддерживают тесные связи, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, учёными, деятелями искусства, в сфере экономики», — подчеркнул Маас.

В то время он отметил, что ряд инцидентов негативно влияют на межгосударственные отношения Германии и России.

Ранее страны ЕС достигли соглашения о санкциях против России из-за ситуации с Навальным.

В МИД России предупредили, что санкции всегда приводят к ответным мерам.