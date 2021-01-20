«Введение незаконных ограничений растёт»: в РФ прокомментировали санкции против трубоукладчика «Северного потока — 2»

Введение санкций против трубоукладчика «Северного потока — 2» — это грубое давление со стороны Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее США утвердили рестрикции в отношении судна «Фортуна», задействованного в строительстве газопровода «Северный поток — 2», а также против владельца корабля. Вместе с тем в Совфеде выразили уверенность, что компания была готова к такому развитию событий. Эксперты также полагают, что действия Вашингтона не способны навредить строительству магистрали.

Россия внимательно отслеживает ситуацию, чтобы продолжить последовательную работу по финализации проекта «Северный поток — 2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Москва сожалеет о том, что введение незаконных ограничений растёт и проект сталкивается с грубым давлением со стороны Вашингтона», — прокомментировал он санкции против участников строительства газопровода.

19 января США ввели санкции против судна «Фортуна», задействованного в строительстве газопровода «Северный поток — 2», а также против компании «КВТ Рус», владеющей трубоукладчиком.

Наряду с этим ограничительные меры введены в отношении базирующейся в России компании «Рустанкер» и судна «Максим Горький».

Напомним, что «Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода протяжённостью более 1200 км каждая и общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Трубы тянутся по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

Соединённые Штаты неоднократно выступали против строительства «Северного потока — 2», называя газопровод угрозой энергетической независимости Европы. В качестве альтернативы США предлагали европейским государствам закупать американский СПГ.

Одним из этапов противостояния США против «Северного потока — 2» стало подписание главой Белого дома Дональдом Трампом оборонного бюджета страны на следующий финансовый год. Одним из пунктов документа стали санкции против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Впоследствии швейцарская компания Allseas, которая вела укладку труб газопровода, прекратила работы, заявив, что не планирует возвращаться к строительству магистрали. В этой связи «Газпром» принял решение прокладывать газопровод собственными силами. Так, в декабре 2020 года в исключительной экономической зоне ФРГ был уложен отрезок протяжённостью 2,6 км.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков считает, что новые санкции строительству газопровода никак не помешают, поскольку действия США были ожидаемы.

«Именно для того эти суда были приобретены, чтобы противодействовать санкционной политике США. Кроме того, там и собственник сменился, поэтому это никак не повлияет. Что они новое придумают, это мы посмотрим, хотя, мне кажется, все уже понимают, что не только мы заинтересованы в том, чтобы «Северный поток — 2» был достроен, но и европейцы», — сказал сенатор в беседе с RT.

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских отметил, что заказ уже отдан трубоукладчику, он работает.

«Большое горе — он не сможет работать в районе Калифорнии или Флориды по заказу американского правительства. Собственники этого трубоукладчика данную проблему переживут», — сказал депутат корреспонденту RT.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, в свою очередь, рассказал, что речь идёт о применении санкций, утверждённых ранее.

«Эти санкции касались кораблей, которые шли на достройку «Северного потока — 2». Очень удивительно, что они не сделали это ещё в декабре, когда «Фортуна» занималась тем же самым в немецких водах. За полтора месяца они, видимо, прозрели, что она уже не просто так там находится», — сказал эксперт в беседе с корреспондентом RT.

Пикин предположил, что «Фортуна» и компании, в отношении которых были применены санкции, сегодня были к этому готовы.

«С точки зрения функционирования процессу достройки ничего не угрожает, потому что эти компании счетов в США не имеют», — заключил аналитик.

Политическое давление на проект

«Газпром» в меморандуме для инвесторов по новым евробондам компании предупредил о рисках для проекта трубопровода «Северный поток — 2» в связи с политическим давлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на меморандум к новому размещению бондов холдинга.

В сообщении говорится, что при реализации таких проектов, как «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», компания сталкивается с «с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах». В «Газпроме» отметили, что подобные явления приводят к «напряжению между странами» и изменению позиций партнёров и регулирующих органов по отношению к различным аспектам проектов.

«В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта», — говорится в документе.

Отметим, что ранее глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова также упомянула политическое давление на крупные проекты.

«Инвестиции в нашу отрасль сталкиваются сегодня с серьёзным политическим давлением, особенно в Европе», — сказала Бурмистрова в видеообращении к Гайдаровскому форуму.