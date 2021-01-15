«Энергетическое агентство Дании получило график работ»: что известно о сроках завершения «Северного потока — 2»

Компания Nord Stream 2 AG — оператор проекта «Северный поток — 2» — сообщила, что с 15 января возобновляется укладка газопровода. Работы будут проводиться в исключительной экономической зоне Дании. Ранее энергетическое агентство королевства получило график работ по сооружению магистрального трубопровода. По данным СМИ, Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство одной из веток в июне.

В пятницу, 15 января, возобновляется укладка газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили в пресс-службе компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Работы по трубоукладке, включая подготовительные мероприятия и испытания, начнутся в период с 15 января», — приводит текст сообщения ТАСС.

Накануне глава пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен тоже говорил о сроках начала работ по строительству трубопровода в территориальных водах королевства.

«Датское энергетическое агентство на прошлой неделе получило от компании Nord Stream 2 AG график дальнейших работ по сооружению «Северного потока — 2». Укладка трубопровода возобновится в датских водах 15 января 2021 года», — говорил он.

При этом агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что компания Nord Stream 2 AG намерена завершить укладку одной из веток газопровода «до конца первой половины года». Так, к маю планируется достроить участок в водах Дании, а в июне трубоукладочная баржа «Фортуна» завершит работы над немецким отрезком.

Как следует из данных трекера Marine Traffic, на момент публикации статьи «Фортуна» встала на якорной стоянке порта Росток. Накануне баржа покинула другой немецкий порт — Висмар.

В работах по укладке газопровода в исключительной экономической зоне Дании также будут задействованы судно снабжения «Балтийский исследователь» и многофункциональное судно «Мурман».

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год, которые проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

Отметим, что против завершения строительства «Северного потока — 2» выступают Соединённые Штаты, которые предлагают Европе закупать американский СПГ, а также ряд европейских государств, в числе которых Украина и Польша.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на следующий финансовый год, в рамках которого предусматривались санкции против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». После этого в швейцарской компании Allseas, которая вела укладку труб газопровода, прекратили работы и заявили, что не планируют возвращаться к строительству магистрали. Тогда «Газпром» принял решение прокладывать газопровод собственными силами. Так, в декабре 2020 года в исключительной экономической зоне ФРГ был уложен отрезок протяжённостью 2,6 км. На данный момент проект завершён более чем на 90%.

Между тем 1 января конгресс США утвердил проект оборонного бюджета страны на 2021 финансовый год. В документе, среди прочего, предусматривается ужесточение санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». После этого от реализации проекта Nord Stream 2 AG отказалась норвежская компания DNV GL. СМИ сообщают, что такое же решение приняла датская инжиниринговая компания Ramboll.

Вдобавок Государственный департамент США 14 января выступил с очередным предупреждением компаниям, принимающим участие в проекте «Северный поток — 2». Американские дипломаты сообщили им о рисках подпасть под дополнительные санкции со стороны Вашингтона.

«Мы можем подтвердить, что Госдепартамент обратился к компаниям, чтобы сообщить о принятии дополнительных санкций по закону об обеспечении энергетической безопасности Европы в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября 2020 года. — RT) и риске санкций за продолжение связей с проектом «Северный поток — 2», — сказал ТАСС представитель Госдепартамента.

Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

В России неоднократно указывали, что позиция Вашингтона по введению санкций против «Северного потока — 2» — это элемент гибридной войны и политики сдерживания РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал действия США как «рейдерские атаки».

При этом в Москве уверены в успешном завершении проекта.

«В успешной реализации «Северного потока — 2» мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнёров «Газпрома». Совсем недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция немецкого правительства в поддержку СП-2 остаётся неизменной. Из этого мы и исходим», — заявил 13 января директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

Заметим, что в Германии выступают против американского давления на «Северный поток — 2», поскольку проект — исключительно экономический и направлен на укрепление энергетической безопасности ФРГ и Европы. Так, 7 января парламент немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания одобрил учреждение экологического фонда «Защита климата и окружающей среды MV», который в том числе предусматривает защиту интересов участников проекта «Северный поток — 2».

«Мы здесь, в федеральной земле, придерживаемся той точки зрения, что в ближайшие годы у нас останется потребность в газе — не только в газе из Российской Федерации, но и, например, из Норвегии или из Нидерландов. Здесь, в Европе, пользуются такой комбинацией. И этот газопровод является частью системы надёжного газоснабжения на ближайшие годы. Хотя целью нашей федеральной земли, разумеется, является в конечном счёте самостоятельное энергообеспечение в большей степени при помощи возобновляемых источников энергии. Но это долгий путь, и его нельзя пройти за короткий срок», — заявил RT член социал-демократической партии Германии (СДПГ) Йохен Шульте.