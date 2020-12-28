«Всё равно удаётся приближаться к финалу»: в Кремле назвали санкции против «Северного потока — 2» рейдерской атакой

Американские санкции против газопровода «Северный поток — 2» — это неприкрытая рейдерская атака. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что, несмотря на действия Вашингтона, работа над строительством газопровода продолжается и приближается к финалу. Ранее сенат США одобрил проект военного бюджета на 2021 год, включив в него новые ограничения в отношении «Северного потока — 2», но Трамп наложил на документ вето.

Санкции против проекта «Северный поток — 2» являются рейдерской атакой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Давайте возьмем «Газпром», который работает вместе со своими европейскими партнёрами над «Северным потоком — 2». Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. А как это ещё назвать?» — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Однако, по словам Пескова, работа над строительством газопровода продолжается, и «всё равно удаётся приближаться к финалу этого проекта».

Ранее Дмитрий Песков назвал санкции против строительства газопровода элементом гибридной войны против России.

«Это используется как гибридная война теми же Соединёнными Штатами. Давайте возьмём санкции против «Северного потока» — чистая совершенно гибридная война… которая сопровождается недобросовестной конкуренцией», — заявил Песков.

Строительство и санкции

Напомним, российское судно-трубоукладчик «Фортуна» 11 декабря возобновило строительство немецкого участка «Северного потока — 2», который на данный момент завершён уже более чем на 90%.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода протяжённостью более 1200 км каждая и общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Трубы тянутся по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

Компания «Газпром» приняла решение достраивать газопровод собственными силами, после того как из-за введённых США санкций швейцарский подрядчик проекта остановил работу.

Конгресс США

Reuters

© Tom Brenner

При этом американский сенат одобрил оборонный бюджет США — Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (National Defense Authorization Act, NDAA) 2021 финансового года на сумму $740,5 млрд, к которому был прикреплён пакет санкций в отношении российского газопровода.

В частности, ограничительные меры касаются компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства трубы. Также под санкции подпадают компании, которые занимаются установкой или модернизацией сварочного оборудования на судах, участвующих в строительстве газопровода.

При этом Дональд Трамп, который выступал за остановку строительства «Северного потока — 2», не стал подписывать документ и наложил на него вето, мотивировав это тем, что закон не содержит важных пунктов по обеспечению национальной безопасности США.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее отметила, что попытки Вашингтона помешать успешному завершению проекта являются элементами политики сдерживания России.

«Мы также прекрасно понимаем, что Соединённые Штаты Америки не остановятся в попытке помешать России реализовывать не только этот проект, но и в целом и внешнюю политику, и международную деятельность. Мы это фиксируем регулярно, постоянно. Это называется политикой сдерживания нашей страны. Она многокомпонентная», — заявила дипломат.

Европейские возражения

Несогласие с американскими санкциями неоднократно озвучивали в Европе. В начале декабря представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано заявил, что американские рестрикции противоречат международному праву.

«ЕС в принципе выступает против введения санкций третьими странами в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес. Экстратерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика определяется в Европе, а не в третьих странах», — приводит слова Стано агентство РИА Новости.

Стано добавил, что Еврокомиссия разрабатывает предложения, которые могли бы защитить европейские страны от подобных санкций.

«Комиссия работает над созданием предложений, которые повысят устойчивость Европы к последствиям экстратерриториального применения санкций, введённых третьими странами», — отметил он.

В Германии, для которой проект представляет особую важность, также неоднократно заявляли, что позиция Берлина остаётся неизменной и строительство газопровода будет завершено. 16 декабря это в очередной раз подтвердила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Что касается «Северного потока», то позиция немецкого правительства остаётся абсолютно неизменной, какой она была все последние годы», — сказала политик.

Позднее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст выразил уверенность, что газопровод будет достроен, невзирая на санкции Вашингтона.

«Я думаю, что американцы наложат санкции. В то же время это предварительно должно быть обсуждено с европейскими ведомствами. Я предполагаю, что санкции будут, но «Северный поток — 2» всё равно будет достроен», — приводит его слова Интерфакс.

При этом Клаус Эрнст подчеркнул, что правительство ФРГ не приемлет введение экстратерриториальных санкций.

«Если американцы останутся при своём, то Европе придётся защищаться от санкционной политики США собственными мерами», — добавил немецкий политик.

По его словам, пока конкретных решений в этом направлении нет, однако идёт обсуждение возможных ответных действий против американской стороны «от ответных санкций до штрафных пошлин на импорт американского газа».

Рыночные отношения

Как отметил в разговоре с RT заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов, Вашингтон продолжает изощрённую борьбу против «Северного потока — 2».

Строительство проекта «Северный поток — 2»

© Nord Stream 2 / Paul Langrock

«Здесь большую роль играет юридическая сторона дела. Американцы в этой сфере будут использовать все методы борьбы, даже те, о которых европейцы не подозревают. Иногда политика берёт верх над экономикой. Мы наблюдаем, что, несмотря на объективные обстоятельства выгоды для европейцев, за океаном непреклонны в своём решении ввести санкции», — отметил Воронов.

В свою очередь, политолог Александр Асафов в разговоре с RT пояснил, что санкции против российского газопровода являются инструментом недобросовестной конкуренции в борьбе за реализацию американских планов по захвату европейского углеводородного рынка.

«Весь срок полномочий Дональд Трамп развивал сланцевый сектор и нарастил серьёзную добычу. Теперь её нужно куда-то реализовывать. И наиболее перспективным представляется европейский рынок, поскольку это зависимый рынок. Он зависимый политически, он зависимый в военном ключе по блоку НАТО. И американцы справедливо считают, что коль скоро они сохраняют определённое влияние, то европейцы должны отказаться от российского газа и других углеводородов в пользу американских», — сказал эксперт.

Асафов добавил, что, кроме санкционной политики, в качестве методов давления используются и другие инструменты, например лоббирование европейского «третьего энергопакета» и продвижение идей об энергетической безопасности.

Германия особенно сильно заинтересована в завершении проекта, так как российский газ важен не только для отопления жилищ, но и для немецкой промышленности, подчеркнул Асафов.

«Американский сжиженный природный газ даже по химическому составу не подходит для промышленного использования. Поэтому немецкий бизнес чутко понимает, что через это политическое давление им будет нанесён серьёзный ущерб. У немцев есть прекрасное осознание, что американцы получают рычаг универсального давления на немецкий бизнес — рычаг цены. А с российским газом цена прозрачная, договорённости все всегда соблюдаются, проблем нет. Они понимают, что просто окажутся в заложниках, если Вашингтон заблокирует «Северный поток — 2» и навяжет им свои условия», — заключил политолог.