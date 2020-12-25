Президентское вето: почему Трамп заблокировал проект оборонного бюджета США

Конгресс Соединённых Штатов планирует преодолеть президентское вето на проект оборонного бюджета страны. Об этом заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Отказ Трампа подписывать соответствующий документ она сочла «проявлением поразительного безрассудства». Ранее глава Белого дома заблокировал одобренный конгрессом оборонный бюджет, назвав его «подарком Китаю и России» и отметив, что многие положения противоречат курсу действующей администрации. По мнению экспертов, Трамп в своём решении руководствовался преимущественно внутриполитическими мотивами. Аналитики полагают, что президент намерен добиться изменения законопроекта.

Нижняя палата американского конгресса намерена преодолеть вето на проект оборонного бюджета, наложенное президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

«На следующей неделе, 28 декабря, палата примет решение о преодолении вето президента при поддержке представителей обеих партий» — говорится в заявлении политика.

Отказ Трампа подписывать оборонный бюджет — это, по мнению Пелоси, «проявление поразительного безрассудства».

«Наложенное президентом вето на законопроект об оборонном бюджете — проявление поразительного безрассудства, которое наносит ущерб нашим вооружённым силам, ставит под угрозу нашу безопасность и идёт вразрез с волей представителей обеих партий в конгрессе», — заявила она, напомнив, что соответствующий закон на протяжении 60 лет «принимался на основе одобрения обеими партиями и обеими палатами».

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Ранее действующий глава Белого дома наложил вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет страны.

«К сожалению, данный законопроект не включает важнейшие меры в области национальной безопасности, но при этом содержит положения, подрывающие уважение к нашим ветеранам и истории наших вооружённых сил, а также противоречит усилиям моей администрации, направленным на приоритизацию интересов США при реализации мер в области национальной безопасности и внешней политики. Это «подарок» Китаю и России», — отмечается в заявлении Трампа, адресованном палате представителей.

При этом, как отметил президент, проект оборонного бюджета «не вносит никаких существенных изменений в параграф 230 закона «О соблюдении приличий в средствах коммуникации», несмотря на то, что представители обеих партий призывали к отмене данного положения».

«Параграф 230 способствует распространению дезинформации в интернете со стороны иностранных субъектов, что представляет серьёзную угрозу нашей национальной безопасности и защищённости процесса выборов. Он должен быть отменён», — подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, этот параграф гласит, что технологические компании не несут ответственности за материалы, которые размещаются на их площадках.

Кроме того, с точки зрения Трампа, проект оборонного бюджета ограничивает возможности президента в части обеспечения безопасности Соединённых Штатов, «неправомерным образом урезая объём средств, выделяемых на строительство военных объектов, которые могут быть использованы для реагирования на чрезвычайную ситуацию в стране».

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Erin Scott

«Многочисленные положения данного законопроекта прямо противоречат внешней политике моей администрации, в частности моим усилиям по возвращению наших военнослужащих на родину. Я, как и американская общественность, выступаю против бесконечных войн. Однако из-за возражений представителей обеих партий этот законопроект предусматривает ограничение возможностей президента по выведению военного контингента из Афганистана, Германии и Южной Кореи. Подобная политика не только порочна, но и неконституционна», — считает американский лидер.

«Очень слабый закон»

Напомним, 11 декабря сенат США подавляющим большинством голосов утвердил проект оборонного бюджета страны (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год.

Ранее соответствующий законопроект также большинством голосов одобрила и палата представителей.

Проект оборонного бюджета предполагает, что его большая часть — $635,5 млрд (из более чем $740 млрд) будет расходоваться на базовые нужды Пентагона, в том числе на операции за рубежом и модернизацию ядерных вооружений Соединённых Штатов.

Кроме того, в бюджете обозначено, что военнослужащим увеличат жалование и обновят оборудование.

В законопроект входят положения о необходимости более тщательного анализа перед выводом американских военных из Германии, Афганистана и Южной Кореи. Документ также ограничивает объём средств, выделяемых на строительство стены на границе с Мексикой. Помимо этого, проект оборонного бюджета предполагает переименование военных баз, названных в честь деятелей Конфедеративных штатов.

Ко всему прочему, он предусматривает ужесточение санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», рестрикции в отношении Анкары за покупку российских ЗРК С-400.

В документе отмечается, что в интересах нацбезопасности США — в том числе «сдерживать агрессию в отношении союзников» по НАТО со стороны России. К тому же, законопроект предписывает «создавать возможности для усиления потенциала стран — членов НАТО в области противостояния российскому злонамеренному влиянию».

Напомним, ранее Трамп неоднократно говорил о планах заблокировать проект оборонного бюджета. Так, ещё до голосования в нижней палате конгресса в своём Twitter он назвал этот документ «очень слабым».

Белый дом

Reuters

© Ken Cedeno

«Надеюсь, что республиканцы в палате представителей проголосуют против очень слабого закона «О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону», на который я наложу вето. В законе должны быть прописаны отмена (в интересах национальной безопасности) раздела 230 (закона «О соблюдении приличий в средствах коммуникации». — RT), сохранение национальных памятников, разрешение использования технологии 5G и сокращение числа военнослужащих за рубежом», — написал глава Белого дома.

О намерении ветировать законопроект Трамп заявил в микроблоге и 4 декабря. Он подчеркнул, что ему «очень грустно» за США, поскольку сохранение параграфа 230 негативно отразится на нацбезопасности страны и честности американских выборов.

«Даст больше полномочий»

Анализируя заявления Трампа, сопровождавшие его решение заблокировать законопроект, эксперты обращают внимание на то, что глава Белого дома не обошёлся без упоминания России и Китая.

«Таким образом он хочет показать, что, с его точки зрения, те положения, которые содержатся в законопроекте, играют только на руку РФ и КНР. Однако это исключительно интерпретация Трампа, авторы документа явно перед собой такую цель не ставили», — отметил в интервью RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

По его мнению, ветировав документ, Трамп в числе прочего пытается добиться его изменения.

«Чтобы оставить законопроект в его нынешнем виде, обеим палатам конгресса необходимо будет проголосовать за него квалифицированным большинством. Учитывая, что документ поддержало подавляющее большинство и в палате представителей, и в сенате, вето, скорее всего, будет преодолено», — прогнозирует Рогулёв.

Однако аналитик не исключает ситуации, когда часть конгрессменов, ранее проголосовавших за законопроект, теперь не захочет идти против воли президента.

Как отметил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, голосование покажет степень поддержки Трампа со стороны его однопартийцев.

«Конечно, президент попытается сделать так, чтобы значительная часть республиканцев в конгрессе его поддержала и не позволила преодолеть вето», — говорит Васильев.

С его точки зрения, сейчас Трампу «было выгодно заблокировать документ, поэтому он и нашёл для этого основания».

«Отсюда и его пиар-заявление о «подарке» России и Китаю», — рассуждает Васильев.

На самом же деле Трамп, принимая решение заблокировать документ, скорее всего, руководствовался «внутриполитической мотивацией», полагает Васильев.

«Если вето так и не будет преодолено, ... это даст ему больше полномочий, которыми он сможет пользоваться вплоть до инаугурации Байдена», — считает Васильев.