«Далекоидущие последствия»: как в США отреагировали на отказ Верховного суда рассматривать иск о результатах выборов

Верховный суд США отклонил иск генпрокурора Техаса с требованием признать недействительными результаты президентских выборов в нескольких штатах, где победил Джо Байден. Ранее представители 17 американских штатов поддержали иск, целью которого была отсрочка назначения коллегии выборщиков. В свою очередь, председатель Республиканской партии штата Техас Аллен Уэст выступил с предложением создать Союз штатов, где действительно будут соблюдаться положения Конституции США.

Верховный суд США отклонил иск генерального прокурора Техаса Кена Пэкстона о пересмотре итогов президентских выборов в ключевых штатах — Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, — победу в которых одержал Джо Байден.

В своём постановлении Верховный суд указал, что Техас не смог убедительно доказать, что штат обладает правом обращаться с таким требованием.

«Штат Техас не продемонстрировал юридически обоснованного интереса относительно того, как проводятся выборы в других штатах. Все прочие ожидающие рассмотрения ходатайства отклоняются как необоснованные», — говорится в решении суда.

В своём иске техасский генпрокурор утверждал, что упомянутые штаты изменили правила проведения голосования, чем нарушили Конституцию США и создали предпосылки для масштабных нарушений и подтасовок на выборах.

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Одной из целей иска был перенос на более поздний срок утверждения членов коллегии выборщиков от Джорджии, Пенсильвании, Мичигана и Висконсина.

Иск генпрокурора Техаса поддержали ещё 17 штатов, где местные власти в той или иной степени контролируются республиканцами. Они подали в Верховный суд США обращение от лица Amicus curiae («друзей суда») — заинтересованных лиц, не являющихся стороной дела и добровольно представляющих суду компетентное мнение по рассматриваемым вопросам.

Поддержал иск и сам Дональд Трамп, который потребовал включить его в процесс в качестве заинтересованной стороны. После того как Верховный суд отклонил исковое заявление Техаса, президент США заявил, что суд не проявил «ни мудрости, ни смелости».

Напомним, Джо Байден на выборах 3 ноября одержал победу сразу в нескольких ключевых штатах на всенародном голосовании, что принесло ему необходимые 270 голосов коллегии выборщиков. Через два дня, 14 декабря, выборщики должны собраться и после голосования утвердить кандидатуру нового президента США.

После голосования коллегии выборщиков у Дональда Трампа и Республиканской партии больше не будет возможности повлиять на итог президентских выборов.

Реакция демократов

Представитель избирательного штаба Джо Байдена Майк Гуин назвал решение Верховного суда ожидаемым, добавив, что попытки Трампа оспорить результат президентских выборов являются безосновательными.

«В этом решении нет ничего удивительного. Десятки судей, организаторы выборов от обеих партий и даже генеральный прокурор Дональда Трампа отвергли его необоснованные попытки оспорить своё поражение на выборах. В понедельник явная и убедительная победа избранного президента Байдена будет ратифицирована коллегией выборщиков, а 20 января он принесёт присягу», — приводит его слова телеканал CNN.

Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

В свою очередь, конгрессмен-демократ от штата Нью-Джерси Билл Паскрелл-младший призвал спикера палаты представителей Нэнси Пелоси принять меры против 106 республиканцев в конгрессе, поддержавших этот иск.

«Проще говоря, люди, которые хотят разорвать правительство Соединённых Штатов на части, не могут быть членами конгресса. Судебные иски, поданные ради уничтожения доверия общества к нашей демократической системе посредством аннулирования ясных итогов президентских выборов 2020 года, представляют собой попрание духа и буквы Конституции, которую каждый член конгресса, в соответствии с присягой, должен поддерживать и защищать», — написал в своём письме Паскрелл-младший.

Демократ подчеркнул, что иски были поданы «в нарушение правил палаты представителей, напрямую запрещающих конгрессменам совершать неподобающие поступки, которые могут негативно сказаться на репутации палаты».

Однако издание USA Today, сообщившее о письме Паскрелла-младшего, отмечает, что Пелоси вряд ли примет в отношении парламентариев-республиканцев какие-либо меры.

Финишная прямая

Несмотря на многочисленные попытки и иски, поданные в суды разных инстанций, Дональду Трампу и его сторонникам так и не удалось повлиять на исход президентских выборов.

При этом американские СМИ отмечают, что многие иски, поданные республиканцами, были плохо подготовлены и не имели каких-либо подкрепляющих их доказательств.

Здание Капитолия

© Tom Brenner/File

Стоит отметить, что Трампа и его адвокатов критиковали и его же собственные сторонники. Так, в конце ноября известный радиоведущий-республиканец Раш Лимбо заявил, что команда президента обещала обнародовать громкие доказательства нарушений на выборах, однако ничего подобного не произошло.

С такой же критикой выступил и ведущий канала Fox News Такер Карлсон, который рассказал, что попросил адвоката Сидни Пауэлл поделиться в эфире его передачи доказательствами подтасовок. Однако каких-либо свидетельств нарушений она не предоставила и потребовала прекратить попытки связаться с нею.

Но не все республиканцы смирились с решением Верховного суда, который отклонил иск Техаса о пересмотре результата выборов в ключевых штатах.

Так, председатель Республиканской партии штата Техас Аллен Уэст выпустил заявление, в котором предложил создать Союз штатов, придерживающихся Конституции.

«Отклонив иск Техаса, который поддержали 17 штатов и 106 конгрессменов, Верховный суд постановил, что любой штат может предпринимать неконституционные действия и нарушать собственное избирательное законодательство, и это будет иметь пагубные последствия для законопослушных штатов, тогда как виновный штат не понесёт никакой ответственности. Данное решение создаёт прецедент, который гласит, что штаты могут безнаказанно нарушать Конституцию США. Оно будет иметь далеко идущие последствия для будущего нашей конституционной республики. Возможно, законопослушным штатам следует объединиться и сформировать Союз штатов, которые будут соблюдать Конституцию», — отметил Уэст в своём заявлении.

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Однако, по словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, это чисто политическое заявление, которое никаких последствий иметь не будет.

«Верховный суд — орган власти США, который не избирается и не несёт ответственности перед избирателями, поэтому и отклонил этот иск», — пояснил эксперт.

В свою очередь, политолог Александр Асафов отметил в беседе с RT, что Дональд Трамп, возможно, будет и дальше настаивать на том, что выборы были проведены с нарушениями.

«На самом деле это очевидное поражение, но Трамп попытается и дальше оспаривать результаты выборов, он будет заявлять, что судьи Верховного суда отклонили иск под давлением. Такие попытки будут предприниматься и после инаугурации Байдена. Можно ожидать, что штат юристов Трампа будет придумывать новые способы и иски, чтобы доказать, что на президентских выборах Байден проиграл», — считает эксперт.

Что касается заявления председателя республиканцев Техаса, вряд ли оно обернётся попыткой ряда штатов отделиться от центральной власти в Вашингтоне, добавил Асафов.

«Можно ожидать, что будут предприняты попытки со стороны штатов, во главе которых находятся республиканцы, симпатизирующие Трампу, создать протрамповскую коалицию. Но никаких внутриполитических последствий это иметь не будет — Трампу не удастся стать президентом части США, поскольку это противоречит Конституции страны», — подчеркнул политолог.

В целом решение Верховного суда вряд ли внесёт ещё больший раздор в политическую жизнь Америки, которого в ней и так достаточно, добавил эксперт.

«Внутриполитическая ситуация в США непростая, накалённая, но подобные алармистские заявления не усугубят положения. Конечно, со стороны Байдена и его окружения уже предприняты усилия, чтобы объяснить избирателю, что итоги выборов легитимны, но общее настроение и состояние общества это вряд ли сильно изменит», — заключил Александр Асафов.