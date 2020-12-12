Трамп оценил отказ Верховного суда рассматривать иск Техаса о выборах

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Действующий президент США Дональд Трамп считает, что Верховный суд подвёл страну своим решением не принимать иск штата Техас о пересмотре результатов президентских выборов.
Трамп оценил отказ Верховного суда рассматривать иск Техаса о выборах
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

«Верховный суд действительно подвёл нас. Ни мудрости, ни смелости!» — написал он в Twitter.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Верховный суд США отказался рассмотреть иск Техаса, который требовал признать недействительными итоги выборов в ряде штатов.

В иске генерального прокурора Техаса Кена Пэкстона отмечается, что голосование в колеблющихся штатах — Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане — прошло с нарушениями Конституции из-за незаконного изменения местными властями выборного законодательства под предлогом пандемии коронавируса.

Трамп потребовал включить его в иск штата Техас о пересмотре результатов президентских выборов в стране в качестве заинтересованного лица.

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