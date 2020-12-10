Трамп потребовал включить его как заинтересованное лицо в иск Техаса

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп потребовал включить его в иск штата Техас о пересмотре результатов президентских выборов в стране в качестве заинтересованного лица.
Трамп потребовал включить его как заинтересованное лицо в иск Техаса
  • © REUTERS/Tom Brenner

Как сообщает ТАСС, Трамп просит включить его в иск «в качестве частного лица, как кандидата на переизбрание».

Ранее 17 американских штатов, возглавляемых республиканцами, выступили в поддержку иска Техаса о пересмотре результатов президентских выборов, направив соответствующий документ в Верховный суд.

В иске генерального прокурора Техаса Кена Пэкстона отмечается, что голосование в «колеблющихся» штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями конституции из-за незаконного изменения местными властями выборного законодательства под предлогом пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить