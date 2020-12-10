Трамп потребовал включить его как заинтересованное лицо в иск Техаса

Президент США Дональд Трамп потребовал включить его в иск штата Техас о пересмотре результатов президентских выборов в стране в качестве заинтересованного лица.

Как сообщает ТАСС, Трамп просит включить его в иск «в качестве частного лица, как кандидата на переизбрание».

Ранее 17 американских штатов, возглавляемых республиканцами, выступили в поддержку иска Техаса о пересмотре результатов президентских выборов, направив соответствующий документ в Верховный суд.

В иске генерального прокурора Техаса Кена Пэкстона отмечается, что голосование в «колеблющихся» штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями конституции из-за незаконного изменения местными властями выборного законодательства под предлогом пандемии коронавируса.