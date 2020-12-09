В США 17 штатов выступили за пересмотр итогов выборов

В США 17 штатов, возглавляемых республиканцами, выступили в поддержку иска Техаса о пересмотре результатов президентских выборов в стране, направив соответствующий документ в Верховный суд.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Ранее власти Техаса направили в суд иск с требованием объявить недействительными итоги президентских выборов в четырёх «колеблющихся» штатах, которые помогли демократу Джо Байдену одержать победу на выборах в стране.

Отмечается, что поддержку Техасу выразили такие штаты, как Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная и Южная Дакота, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Оклахома и Западная Виргиния.

Уточняется, что эти штаты высказались в поддержку истца, но не присоединялись к иску.

10 ноября штаб действующего президента США Дональда Трампа сообщил о подаче иска в Пенсильвании, в котором говорится о незаконной системе голосования по почте.

Позднее Верховный суд США отказал республиканцам в пересмотре результатов выборов в Пенсильвании.