В США 17 штатов выступили за пересмотр итогов выборов

Короткая ссылка
В США 17 штатов, возглавляемых республиканцами, выступили в поддержку иска Техаса о пересмотре результатов президентских выборов в стране, направив соответствующий документ в Верховный суд.
В США 17 штатов выступили за пересмотр итогов выборов
  • © REUTERS/Ashley L. Conti

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Ранее власти Техаса направили в суд иск с требованием объявить недействительными итоги президентских выборов в четырёх «колеблющихся» штатах, которые помогли демократу Джо Байдену одержать победу на выборах в стране.

Отмечается, что поддержку Техасу выразили такие штаты, как Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная и Южная Дакота, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Оклахома и Западная Виргиния.

Уточняется, что эти штаты высказались в поддержку истца, но не присоединялись к иску.

10 ноября штаб действующего президента США Дональда Трампа сообщил о подаче иска в Пенсильвании, в котором говорится о незаконной системе голосования по почте.

Позднее Верховный суд США отказал республиканцам в пересмотре результатов выборов в Пенсильвании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить