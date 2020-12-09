Суд в США отклонил иск о пересмотре победы Байдена в Пенсильвании

Верховный суд США отказал республиканцам в пересмотре результатов кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в Пенсильвании.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление суда.

Уточняется, что судьи отказались заслушать апелляцию по делу без объяснений.

Ранее губернатор штата Пенсильвания Том Вулф объявил, что официально утвердил победу Байдена на президентских выборах в этом штате.

10 ноября штаб действующего президента США Дональда Трампа заявил о подаче иска в Пенсильвании, в котором говорится о незаконной системе голосования по почте.