Губернатор Пенсильвании утвердил победу Байдена в штате

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Губернатор штата Пенсильвания Том Вулф объявил, что официально утвердил победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах в этом штате.
Губернатор Пенсильвании утвердил победу Байдена в штате
  • Reuters

Он сообщил, что госдепартамент штата сертифицировал итоги выборов президента и вице-президента 3 ноября.

«Как требует федеральный закон, я подписал сертификат, удостоверяющий, что выборщики (от штата. — RT) достаются Джо Байдену и Камале Харрис», — написал Вулф в Twitter.

Он поблагодарил официальных лиц, которые «провели честные и свободные выборы в невероятно трудное время в истории штата и страны».

Ранее сообщалось, что суд в Пенсильвании отклонил иск штаба действующего американского лидера Дональда Трампа о том, что в Филадельфии была ограничена возможность наблюдателей следить за подсчётом голосов.

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