Трамп призвал Верховный суд к мудрости и отваге

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Президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд показать мудрость и отвагу в решении по иску требующему объявить недействительными итоги выборов в четырёх штатах.
Трамп призвал Верховный суд к мудрости и отваге
  • Reuters

«Если Верховный суд продемонстрирует великую мудрость и отвагу, американский народ одержит, возможно, важнейшую победу в своей истории», — написал Трамп в своём Twitter.

Он добавил, что американский электоральный процесс снова начнут уважать.

Ранее Дональд Трамп потребовал включить его в иск штата Техас о пересмотре результатов президентских выборов в стране в качестве заинтересованного лица.

В иске генерального прокурора Техаса Кена Пэкстона отмечается, что голосование в «колеблющихся» штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями конституции из-за незаконного изменения местными властями выборного законодательства под предлогом пандемии коронавируса.

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