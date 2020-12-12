Трамп призвал Верховный суд к мудрости и отваге

Президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд показать мудрость и отвагу в решении по иску требующему объявить недействительными итоги выборов в четырёх штатах.

«Если Верховный суд продемонстрирует великую мудрость и отвагу, американский народ одержит, возможно, важнейшую победу в своей истории», — написал Трамп в своём Twitter.

If the Supreme Court shows great Wisdom and Courage, the American People will win perhaps the most important case in history, and our Electoral Process will be respected again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

Он добавил, что американский электоральный процесс снова начнут уважать.

Ранее Дональд Трамп потребовал включить его в иск штата Техас о пересмотре результатов президентских выборов в стране в качестве заинтересованного лица.

В иске генерального прокурора Техаса Кена Пэкстона отмечается, что голосование в «колеблющихся» штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями конституции из-за незаконного изменения местными властями выборного законодательства под предлогом пандемии коронавируса.