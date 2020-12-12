В штабе Байдена оценили отказ Верховного суда рассмотреть иск Техаса

Отказ Верховного суда США рассмотреть иск Техаса по отмене итогов выборов в нескольких штатах был предсказуемым, говорится в заявлении, распространённом в пятницу представителем кандидтат от демократов Джо Байдена Майком Гуином.

«Верховный суд решительно и без промедлений пресек недавние атаки на демократические процедуры со стороны Дональда Трампа и его союзников», — цитирует ТАСС заявление.

По словам Гуина, данное событие на стало сюрпризом.

Гуин также выразил уверенность, что победа Байдена будет подтверждена коллегией выборщиков.

Ранее сообщалось, что верховный суд США отказался рассмотреть иск Техаса, который требовал признать недействительными итоги выборов в ряде штатов.