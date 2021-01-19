В Бундестаге призвали ввести штрафные пошлины на газ из США

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Глава комитета немецкого Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст призвал ввести штрафные пошлины на газ из США. По его словам, это должно стать ответом на американские санкции против участников проекта «Северный поток — 2».
В Бундестаге призвали ввести штрафные пошлины на газ из США
  • Reuters

Об этом он заявил ТАСС.

«Я исхожу из того, что и новые санкции США против компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», не приведут к ожидаемому эффекту, но, несмотря на это, они неприемлемы», — отметил он.

Депутат отметил, что федеральное правительство Германии должно вызвать к себе исполняющего обязанности посла США в стране и однозначно объяснить свою позицию по данному вопросу.

«Также необходимо ввести штрафные пошлины на импорт газа из США. Ведь я опасаюсь, что и новый президент не изменит агрессивную экономическую политику своей страны», — добавил Эрнст.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило, что 19 января Вашингтон намерен ввести ограничительные меры в отношении компании ООО «КВТ-Рус», владеющей «Фортуной».

В Кремле прокомментировали давление США на «Северный поток — 2».

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