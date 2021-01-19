В Кремле прокомментировали давление США на «Северный поток — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал давление США на проект трубопровода «Северный поток — 2».

Песков отметил, что «Северный поток — 2», являющийся международным проектом, продолжает сталкиваться с грубым незаконным давлением со стороны США.

«Действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжаются и растут», — заявил он.

По его словам, в Кремле сожалеют в связи с этим и очень внимательно отслеживают ситуацию.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило о том, что 19 января Вашингтон намерен ввести ограничительные меры в отношении компании ООО «КВТ-Рус», владеющей «Фортуной».