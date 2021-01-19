В Германии прокомментировали санкции США по «Северному потоку — 2»

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В Германии прокомментировали решение США ввести санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», участвующего в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Мы с сожалением принимаем это к сведению», — сказала немецкому агентству DPA представитель Минэкономики ФРГ.

Как пишет агентство, посольство США в Берлине в понедельник, 18 января, проинформировало правительство Германии о планах по введению ограничительных мер.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило о том, что 19 января американская сторона намерена ввести ограничительные меры в отношении компании ООО «КВТ-Рус», владеющей «Фортуной».

Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что Германия заинтересована в обсуждении с новыми властями Соединённых Штатов проекта «Северный поток — 2».

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