Эксперт оценил возможные новые санкции США по «Северному потоку — 2»
- © Tobias SCHWARZ
- AFP
«Мы видим, что российская сторона подготовилась и к тому, что «Фортуна» подпадёт под санкции, и к тому, что «Академик Черский» (другое трубоукладочное судно. — RT) подпадёт под санкции, потому что оба судна сменили собственника, и это такой маркер», — заявил Юшков.
При этом он выразил мнение, что наложение санкций на трубоукладчика не отразится на строительстве самого газопровода, а повлияет на его судьбу уже после завершения строительства.
«Я думаю, что помешать строительству санкции вряд ли смогут. Пока что все эти санкции приведут к тому, что после завершения строительства могут возникнуть проблемы», — добавил эксперт.
Ранее немецкое издание Handelblatt cообщило о том, что 19 января американская сторона намерена ввести ограничительные меры в отношении компании ООО «КВТ-Рус», владеющей «Фортуной».