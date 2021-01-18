Эксперт оценил возможные новые санкции США по «Северному потоку — 2»

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Кирилл Горшенин
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT информацию СМИ о том, что США планируют ввести санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», который участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Эксперт оценил возможные новые санкции США по «Северному потоку — 2»
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

«Мы видим, что российская сторона подготовилась и к тому, что «Фортуна» подпадёт под санкции, и к тому, что «Академик Черский» (другое трубоукладочное судно. — RT) подпадёт под санкции, потому что оба судна сменили собственника, и это такой маркер», — заявил Юшков.

При этом он выразил мнение, что наложение санкций на трубоукладчика не отразится на строительстве самого газопровода, а повлияет на его судьбу уже после завершения строительства.

«Я думаю, что помешать строительству санкции вряд ли смогут. Пока что все эти санкции приведут к тому, что после завершения строительства могут возникнуть проблемы», — добавил эксперт.

Ранее немецкое издание Handelblatt cообщило о том, что 19 января американская сторона намерена ввести ограничительные меры в отношении компании ООО «КВТ-Рус», владеющей «Фортуной».

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