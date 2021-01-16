Bloomberg: швейцарская компания отказалась от проекта «Северный поток — 2»

Швейцарская компания Zurich Insurance приняла решение отказаться от страхования газопровода «Северный поток — 2» в связи с угрозами США о введении санкций против участников проекта.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По мнению источников, группа может подпасть под новые ограничения американской стороны в отношении компаний, предоставляющих услуги по страхованию и технической сертификации.

Ранее Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило разрешение компании Nord Stream 2 на прокладку «Северного потока — 2».

13 января газета Politiken писала, что датская инжиниринговая компания Ramboll отказалась от участия в завершении строительства «Северный поток — 2», опасаясь санкций со стороны Вашингтона.