Bloomberg: швейцарская компания отказалась от проекта «Северный поток — 2»
- Reuters
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По мнению источников, группа может подпасть под новые ограничения американской стороны в отношении компаний, предоставляющих услуги по страхованию и технической сертификации.
Ранее Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило разрешение компании Nord Stream 2 на прокладку «Северного потока — 2».
13 января газета Politiken писала, что датская инжиниринговая компания Ramboll отказалась от участия в завершении строительства «Северный поток — 2», опасаясь санкций со стороны Вашингтона.