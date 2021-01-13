Politiken: датская компания вышла из проекта «Северный поток — 2»
- РИА Новости
Как отмечается в материале, Ramboll стала «жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода «Северный поток — 2», идущего из России в Германию, стоимостью более 70 млрд датских крон».
В самой компании не стали комментировать данную информацию.
Ранее сообщалось, что Госдеп уведомил европейские компании о риске санкционных мер из-за СП-2.
В российском МИД выразили уверенность в реализации проекта.
Nord Stream 2 AG приступит к прокладке труб в исключительной экономической зоне Дании 15 января.