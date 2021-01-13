Politiken: датская компания вышла из проекта «Северный поток — 2»

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Датская инжиниринговая компания Ramboll отказалась от участия в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за угрозы санкций со стороны США. Об этом пишет газета Politiken со ссылкой на источники.
Politiken: датская компания вышла из проекта «Северный поток — 2»
  • РИА Новости

Как отмечается в материале, Ramboll стала «жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода «Северный поток — 2», идущего из России в Германию, стоимостью более 70 млрд датских крон».

В самой компании не стали комментировать данную информацию. 

Ранее сообщалось, что Госдеп уведомил европейские компании о риске санкционных мер из-за СП-2.

В российском МИД выразили уверенность в реализации проекта.

Nord Stream 2 AG приступит к прокладке труб в исключительной экономической зоне Дании 15 января.

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