Politiken: датская компания вышла из проекта «Северный поток — 2»

Датская инжиниринговая компания Ramboll отказалась от участия в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за угрозы санкций со стороны США. Об этом пишет газета Politiken со ссылкой на источники.

РИА Новости

Как отмечается в материале, Ramboll стала «жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода «Северный поток — 2», идущего из России в Германию, стоимостью более 70 млрд датских крон». В самой компании не стали комментировать данную информацию. Ранее сообщалось, что Госдеп уведомил европейские компании о риске санкционных мер из-за СП-2. В российском МИД выразили уверенность в реализации проекта. Nord Stream 2 AG приступит к прокладке труб в исключительной экономической зоне Дании 15 января.