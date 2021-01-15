ФРГ продлила разрешение на прокладку «Северного потока — 2» до мая

Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило разрешение компании Nord Stream 2 на прокладку «Северного потока — 2».

Об этом сообщило ведомство.

«Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии выдало Nord Stream 2 разрешение проводить трубоукладочные работы для завершения трубопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии на участке примерно в 16,5 и 13,9 км во временном промежутке между концом сентября и концом мая», — приводит заявление РИА Новости.

Работы по строительству газопровода в территориальных водах Дании будут возобновлены с 15 января.