«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: суд над Навальным

В Мосгорсуде рассматривают ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному на реальный. Решение суда узнаем в прямом эфире. В студии: адвокат Александр Зорин, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты Никита Данюк, журналист Леся Рябцева и корреспондент КП Дмитрий Смирнов. Наши ведущие: Надана Фридрихсон, Виталий Серуканов и Константин Придыбайло.