В Мосгорсуде рассматривают вопрос о замене условного срока Навальному

Во вторник, 2 февраля, в Мосгорсуде рассматривается вопрос об отмене условного срока и замене его на реальный Алексею Навальному по делу «Ив Роше Восток». В 2014 году его приговорили к 3,5 года условно с испытательным сроком пять лет, который затем из-за нарушений продлили ещё на год — до 29 декабря 2020 года. Представление о замене условного наказания вынесла ФСИН и поддержала Генпрокуратура в связи с неоднократным нарушением обвиняемым обязанности о явке в уголовно-исполнительную инспекцию. RT ведёт прямую трансляцию из зала суда.