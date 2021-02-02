В Мосгорсуде рассматривают вопрос о замене условного срока Навальному
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02 февраля 2021
Как отмечает корреспондент RT, Алексей Навальный попросил свою супругу Юлию пересесть, чтобы её лучше было видно.
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Как сообщает корреспондент RT, участников процесса запустили в зал. Первыми прошли родственники.
В Мосгорсуде журналистов рассаживают согласно правилам безопасности во время пандемии — не более двух человек на одну лавочку.
Юлия Навальная сидит в первом ряду.
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Алексей Навальный уже находится в зале заседаний, передаёт корреспондент RT.
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Как сообщает корреспондент RT, многие журналисты до сих пор ожидают в коридоре Мосгорсуда. Когда начнётся процесс, никто не знает. Но сообщения, что Навального привезли, уже подтвердились.
В соседнем коридоре ожидают и представители западных дипмиссий. Держатся обособлено, в диалоги с простыми смертными не вступают.
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Об обстановке возле здания в своём Telegram-канале рассказал корреспондент RT Игорь Жданов.
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«Здесь находятся только журналисты и сотрудники правопорядка. Никаких толп протестующих тут нет. Но на самом деле им сюда тяжело подобраться, потому что все подходы к Мосгорсуду оцеплены. Около метро «Преображенская площадь» есть какие-то задержания, я сам лично не видел, потому что я там не был. Юля Навальная приехала час назад, буднично очень вошла… Коллеги-журналисты поймут: это всё похоже на обычную работу возле суда», — заявил корреспондент RT Георгий Бабаян в ходе стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу: суд над Навальным».
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В одном из таких транспортных средств в здание Мосгорсуда был доставлен Алексей Навальный.
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Как сообщает корреспондент RT, движение в районе Мосгорсуда ограничено: по требованию полиции изменены маршруты движения трамваев и автобусов на Краснобогатырской улице.
Для участников других дел, которые также рассматриваются сегодня, организован пропускной режим. Они проходят на территорию суда со стороны апелляционного корпуса.
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За событиями в Мосгорсуде также следим в нашем стриме.
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На нескольких улицах вокруг здания Мосгорсуда перекрыто движение. Так, с 00:00 сотрудники ГИБДД ограничили движение по адресам: Проектируемый проезд, 917, от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал.
При этом с 09:00 мск на транспорте нельзя проехать по улице 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда, 917, по улице 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова.
Как сообщает корреспондент RT, также на близлежащих территориях усилены меры безопасности, дежурят отряды ОМОН, выборочно проверяются документы у граждан.
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