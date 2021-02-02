В Мосгорсуде рассматривают вопрос о замене условного срока Навальному

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Роман Шимаев
Во вторник, 2 февраля, в Мосгорсуде рассматривается вопрос об отмене условного срока и замене его на реальный Алексею Навальному по делу «Ив Роше Восток». В 2014 году его приговорили к 3,5 года условно с испытательным сроком пять лет, который затем из-за нарушений продлили ещё на год — до 29 декабря 2020 года. Представление о замене условного наказания вынесла ФСИН и поддержала Генпрокуратура в связи с неоднократным нарушением обвиняемым обязанности о явке в уголовно-исполнительную инспекцию. RT ведёт прямую трансляцию из зала суда.

Автообновление

  • 02 февраля 2021

    Как отмечает корреспондент RT, Алексей Навальный попросил свою супругу Юлию пересесть, чтобы её лучше было видно.

  • Как сообщает корреспондент RT, участников процесса запустили в зал. Первыми прошли родственники.

    В Мосгорсуде журналистов рассаживают согласно правилам безопасности во время пандемии — не более двух человек на одну лавочку.

    Юлия Навальная сидит в первом ряду.

  • Алексей Навальный уже находится в зале заседаний, передаёт корреспондент RT.

  • Как сообщает корреспондент RT, многие журналисты до сих пор ожидают в коридоре Мосгорсуда. Когда начнётся процесс, никто не знает. Но сообщения, что Навального привезли, уже подтвердились.

    В соседнем коридоре ожидают и представители западных дипмиссий. Держатся обособлено, в диалоги с простыми смертными не вступают.

  • Об обстановке возле здания в своём Telegram-канале рассказал корреспондент RT Игорь Жданов.

  • «Здесь находятся только журналисты и сотрудники правопорядка. Никаких толп протестующих тут нет. Но на самом деле им сюда тяжело подобраться, потому что все подходы к Мосгорсуду оцеплены. Около метро «Преображенская площадь» есть какие-то задержания, я сам лично не видел, потому что я там не был. Юля Навальная приехала час назад, буднично очень вошла… Коллеги-журналисты поймут: это всё похоже на обычную работу возле суда», — заявил корреспондент RT Георгий Бабаян в ходе стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу: суд над Навальным».

  • В одном из таких транспортных средств в здание Мосгорсуда был доставлен Алексей Навальный.

  • Как сообщает корреспондент RT, движение в районе Мосгорсуда ограничено: по требованию полиции изменены маршруты движения трамваев и автобусов на Краснобогатырской улице.

    Для участников других дел, которые также рассматриваются сегодня, организован пропускной режим. Они проходят на территорию суда со стороны апелляционного корпуса.

  • За событиями в Мосгорсуде также следим в нашем стриме.

  • На нескольких улицах вокруг здания Мосгорсуда перекрыто движение. Так, с 00:00 сотрудники ГИБДД ограничили движение по адресам: Проектируемый проезд, 917, от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал.

    При этом с 09:00 мск на транспорте нельзя проехать по улице 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда, 917, по улице 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова.

    Как сообщает корреспондент RT, также на близлежащих территориях усилены меры безопасности, дежурят отряды ОМОН, выборочно проверяются документы у граждан.

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