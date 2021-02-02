«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: суд над Навальным | часть 2

В Мосгорсуде продолжается рассмотрение ходатайства ФСИН о замене условного срока Алексею Навальноому на реальный. Решение суда узнаем в прямом эфире. Ведущие: Виталий Серуканов, Константин Придыбайло. В ходе первой части судебного заседания представитель Федеральной службы исполнения наказаний запросил для Навального 3,5 года колонии общего режима и штраф 500 тыс. рублей «в связи с многократным нарушением правил условного осуждения».