Глава Минюста России ответил на призыв ЕСПЧ освободить Навального

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Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить Алексея Навального является грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства, оно неисполнимо. Об этом заявил глава Минюста России Константин Чуйченко.
Глава Минюста России ответил на призыв ЕСПЧ освободить Навального
  • © РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

«Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства», — цитирует Интерфакс министра.

Во-вторых, отметил он, требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не «содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение».

По его словам, требование ЕСПЧ «заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи».

Ранее ЕСПЧ призвал Россию немедленно освободить Алексея Навального.

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