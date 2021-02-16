По делу о клевете на ветерана: обвинение потребовало оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей

Гособвинение запросило для Алексея Навального штраф в размере 950 тысяч рублей в качестве наказания по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Прокурор также попросила суд приобщить это наказание к приговору по делу «Ив Роше», согласно которому Навальный получил 3,5 года колонии общего режима. Между тем сторона защиты настаивает на невиновности подсудимого и выражает уверенность, что сторонники блогера соберут запрашиваемую гособвинением сумму штрафа. В Кремле, комментируя судебный процесс, отметили, что в России нельзя оскорблять ветеранов.

Во вторник, 16 февраля, завершилось очередное заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Следующее заседание намечено на 20 февраля, когда блогер выступит с последним словом, после чего судья вынесет приговор.

В ходе сегодняшнего заседания гособвинитель — прокурор Екатерина Фролова — попросила суд признать Навального виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 950 тыс. рублей. Также она попросила приобщить новый приговор к уголовному делу по «Ив Роше», поскольку блогер совершил клеветнические заявления, когда с него не была снята судимость. Напомним, что 2 февраля Симоновский суд Москвы приговорил Навального к трём с половиной годам тюремного заключения за неоднократные нарушения обязанностей условно осуждённого.

«Оскорбления ветерана — это часть последовательной кампании по искажению исторической правды и основополагающих ценностей страны и сознательная дискредитация памяти о Великой Отечественной войне», — приводит РИА Новости слова гособвинителя Екатерины Фроловой.

Она также отметила, что Навальный не стал извиняться перед ветераном, а продолжил его оскорблять. Вдобавок обвиняемый, по её мнению, использовал судебный процесс в качестве «политической трибуны».

В ходе предыдущих заседаний Навальный неоднократно оскорблял Игната Артёменко и его родственников, в частности назвав ветерана «куклой».

По словам дочери ветерана Елены Артёменко, в настоящее время состояние Игната Сергеевича «более-менее нормальное» после двух приступов. Она также добавила, что в планы семьи не входит подача иска о возмещении морального ущерба.

«Самое главное — пусть извинится, ничего не надо больше. Мне кажется, всем бы этого хотелось», — пояснила она РИА Новости.

В свою очередь, сторона защиты настаивала на вынесении оправдательного приговора, поскольку высказывание Навального было не клеветой, а «личным осуждением».

В ходе общения с журналистами по завершении заседания адвокат Вадим Кобзев назвал сумму штрафа значительной для Навального: «Но я считаю, её соберут его сторонники».

Видео с заседания по делу о клевете Навального на ветерана Великой Отечественной войны

Ход судебного процесса в отношении Алексея Навального также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Оскорблять ветеранов в этой стране по меньшей мере нельзя», — заявил официальный представитель Кремля.

Напомним, что в начале июня 2020 года был опубликован видеоролик RT, посвящённый голосованию по поправкам к Конституции. В съёмках участвовали российские артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулу основного закона страны. Также в ролике снялся участник Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

После этого Навальный опубликовал ролик с оскорбительными комментариями в адрес его участников. Блогер назвал героев видео «холуями и предателями».

Также по теме «В этом высказывании содержится оскорбление»: лингвист дала заключение в суде по делу о клевете Навального на ветерана В Бабушкинском суде Москвы прошло заседание по делу Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко....

«Меня Навальный оклеветал, назвал холуём, я не хочу с этим мириться. Хочу просить, чтобы меня защитили, наказали его. У меня начался приступ стенокардии, когда я узнал, что он меня оклеветал», — говорил Артёменко.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ («Клевета»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа (до 1 млн рублей или дохода осуждённого за период до одного года), либо обязательных работ (до 240 часов), либо принудительными работами (до двух лет), либо ареста (до двух лет).

Следователи заявили, что Навальный разместил в своих аккаунтах в соцсетях комментарий, «содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны» Игната Артёменко.

Следующее заседание по делу Навального о клевете в отношении ветерана назначено на 14:00 мск 20 февраля. В этот же день — в 10:00 мск — в Мосгорсуде намечено рассмотрение Мосгорсудом апелляционной жалобы на замену Навальному условного наказания на реальное по делу «Ив Роше».

Добавим, что в следующем месяце — 5 марта — Навального ожидает ещё одно судебное разбирательство. В этом процессе иск к блогеру подал бизнесмен Евгений Пригожин в связи с публикацией «оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения».