«Руководствуйтесь здравым смыслом»: россиян предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Следственный комитет, Генеральная прокуратура и МВД опубликовали заявления, в которых граждан России, в том числе несовершеннолетних, предупредили о недопустимости организации несогласованных акций и участия в них. Правоохранители заметили, что лиц, нарушающих порядок и совершающих насильственные действия, задержат и привлекут к ответственности. Кроме того, Роскомнадзор сообщил о начале составления протоколов в отношении соцсетей за призывы к протестным демонстрациям.

В пятницу, 11 февраля, российские силовые ведомства выступили с заявлениями, предупредив об ответственности за участие и вовлечение в несанкционированные акции.

Напомним, что 23 и 31 января, а также 2 февраля в российских городах, в том числе в Москве, состоялись несанкционированные митинги, организованные сторонниками Алексея Навального. Блогера, который вернулся в Россию 17 января, арестовали, а затем приговорили к трём с половиной годам тюремного заключения за неоднократные нарушения обязанностей условно осуждённого. Суд удовлетворил соответствующее прошение Федеральной службы исполнения наказаний о замене Навальному условного срока реальным по делу «Ив Роше». При этом блогеру зачтут время, проведённое под домашним арестом и в СИЗО.

Как сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел России, по итогам этих несанкционированных мероприятий МВД возбудило 90 уголовных дел. При этом на 14 февраля сторонники Алексея Навального анонсировали проведение новой акции.

«Полиция призывает граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях. Во избежание конфликтов рекомендует руководствоваться здравым смыслом и воздержаться от посещения мест проведения несогласованных публичных мероприятий, заранее планировать маршруты своих передвижений», — заявили в пресс-центре МВД.

В ведомстве напомнили, что проведение массовых мероприятий запрещено вблизи зданий органов государственной власти и экстренных оперативных служб, а за организацию или участие в массовых беспорядках предусмотрена уголовная ответственность.

«Лица, совершившие насильственные действия, призывающие к групповым нарушениям общественного порядка, не выполняющие законные требования сотрудников полиции, будут задержаны и привлечены к ответственности», — добавили в министерстве.

AFP

© Alexander NEMENOV

В свою очередь, в Следственном комитете предупредили, что присутствие несовершеннолетних лиц на несанкционированных акциях может угрожать их личной безопасности и здоровью.

«При принятии решения об участии в таких мероприятиях молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям, также следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности», — говорится в сообщении.

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Вдобавок Генеральная прокуратура напомнила иностранным интернет-компаниям и владельцам информационных сайтов о необходимости удаления сообщений, содержащих призывы к незаконным публичным акциям и массовым беспорядкам.

«Предупреждаем, что размещение в сети Интернет призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по ст. 212 Уголовного кодекса Российской Федерации», — пояснили в надзорном органе.

Кроме того, Роскомнадзор сообщил, что с 11 февраля начинает составление административных протоколов в отношении ряда социальных сетей за призывы к участию в несанкционированных акциях.

«Вызовы для составления протоколов об административных правонарушениях направлены представителям соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram», — указали в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем источник РИА Новости сообщил, что террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* ведут подготовку боевиков для совершения преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций.

«В этих целях лидерами террористических формирований «Джейш Мухаджирин валь Ансар», «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад»**, «Аджанд аль Кавказ» и других, структурно находящихся в ХТШ*, ведётся подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах», — сказал собеседник агентства.

Заседание комиссии ГД по несанкционированным акциям

10 февраля состоялось заседание комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Депутатами рассматривался вопрос о стимулировании протестов извне и вовлечение в них несовершеннолетних.

Как отметил председатель комиссии ГД Василий Пискарёв, проходящие в России несанкционированные акции — часть единого замысла по дестабилизации ситуации РФ. По его словам, к участию в них были вовлечены множество детей и подростков, около 300 из них задержали.

Он также рассказал, что в зарубежных социальных сетях происходило манипулирование российскими детьми посредством распространения запрещённой информации, при этом к фейкам оказались причастны иностранные граждане, в том числе с Украины.

Также были приведены факты причастности иностранных СМИ, включая «Радио Свобода»***, Deutsche Welle, BBC и другие, к «тенденциозному» освещению митингов и распространению материалов, побуждающих к выходу на несанкционированные акции.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что НАТО и ЕС в открытую вмешиваются в дела России, поддерживая в стране протестные настроения.

«Мы переведём всё это (материалы о вмешательстве. — RT) на (иностранные. — RT) языки, отправим в международные организации и дадим указания нашим посольствам, чтобы они это активно продвигали», — пояснила она.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского областного суда от 28.04.2017.

*** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.