«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Навальный в суде. Приговор по делу о клевете на ветерана Игната Артёменко

Третье заседание суда по делу о клевете Навального в отношении ветерана Игната Артёменко. Прения сторон. Слово обвиняемого. Приговор! Ведущие стрима: Виталий Серуканов, Константин Придыбайло. В студии: Леся Рябцева — журналист; Дмитрий Петровский — публицист; Дмитрий Смирнов — журналист; Олег Лурье — журналист; Марат Баширов — политтехнолог. К эфиру присоединятся: Максим Кононенко, Сергей (Zergulio) Колясников, Армен Гаспарян, Илиас Меркури, Игорь Мальцев, Никита Ляховецкий, Николай Новичков, Кира Сазонова, Александр Зорин.