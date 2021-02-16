«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Навальный в суде. Приговор по делу о клевете на ветерана Игната Артёменко

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RT
Третье заседание суда по делу о клевете Навального в отношении ветерана Игната Артёменко. Прения сторон. Слово обвиняемого. Приговор! Ведущие стрима: Виталий Серуканов, Константин Придыбайло. В студии: Леся Рябцева — журналист; Дмитрий Петровский — публицист; Дмитрий Смирнов — журналист; Олег Лурье — журналист; Марат Баширов — политтехнолог. К эфиру присоединятся: Максим Кононенко, Сергей (Zergulio) Колясников, Армен Гаспарян, Илиас Меркури, Игорь Мальцев, Никита Ляховецкий, Николай Новичков, Кира Сазонова, Александр Зорин.
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