ЕС включил двоих россиян в список санкций за нарушение прав человека

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Два россиянина — уроженца Чечни подпали под санкции Евросоюза за нарушение прав человека. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.
ЕС включил двоих россиян в список санкций за нарушение прав человека
  • РИА Новости

В частности, в чёрном списке оказались зампредседателя правительства Чеченской Республики Абузайд Висмурадов и экс-глава полиции города Аргун Аюб Катаев.

Им запрещён въезд в страны ЕС, их банковские счета в случае обнаружения там будут заморожены.

Ранее Минфин США внёс в санкционный лист в рамках глобального акта Магнитского футбольный клуб «Ахмат» и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова.

В МИД России новые санкции против физических и юридических лиц, связанных с Кадыровым, назвали неуклюжим пиар-ходом

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