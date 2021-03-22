ЕС включил двоих россиян в список санкций за нарушение прав человека
- РИА Новости
В частности, в чёрном списке оказались зампредседателя правительства Чеченской Республики Абузайд Висмурадов и экс-глава полиции города Аргун Аюб Катаев.
Им запрещён въезд в страны ЕС, их банковские счета в случае обнаружения там будут заморожены.
Ранее Минфин США внёс в санкционный лист в рамках глобального акта Магнитского футбольный клуб «Ахмат» и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова.
В МИД России новые санкции против физических и юридических лиц, связанных с Кадыровым, назвали неуклюжим пиар-ходом.