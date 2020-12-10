Минфин США ввёл санкции против ФК «Ахмат» и фонда Кадырова

Министерство финансов Соединённых Штатов расширило санкционный лист в отношении России, добавив в него футбольный клуб «Ахмат» и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом сообщается в заявлении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Уточняется, что в санкционный список также попали компании «Мега Строй Инвест Лимитед», «Чеченские минеральные воды», бойцовский клуб ММА «Ахмат» и промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, проводящая бои по смешанным единоборствам.

19 ноября сообщалось, что США внесли в санкционный список по Северной Корее две компании, которые расположены на территории России.