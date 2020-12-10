Минфин США ввёл санкции против ФК «Ахмат» и фонда Кадырова
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Об этом сообщается в заявлении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Уточняется, что в санкционный список также попали компании «Мега Строй Инвест Лимитед», «Чеченские минеральные воды», бойцовский клуб ММА «Ахмат» и промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, проводящая бои по смешанным единоборствам.
19 ноября сообщалось, что США внесли в санкционный список по Северной Корее две компании, которые расположены на территории России.