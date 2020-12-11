«Неуклюжий пиар-ход»: в МИД России раскритиковали санкции США против лиц, связанных с Кадыровым

Новые санкции Соединённых Штатов Америки против российских физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, — «неуклюжий пиар-ход». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По мнению посла РФ в США Анатолия Антонова, Вашингтон отметился очередным недружественным шагом, направленным на углубление кризиса в двусторонних отношениях. В свою очередь, сам Рамзан Кадыров обвинил США в лицемерии.

Очередная порция санкций США в отношении России носит надуманный характер и стала неуклюжим пиар-ходом. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя американские рестрикции против физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами. Это — неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как «нарушителей прав человека», — сказала Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства предположила, что Соединённые Штаты «не нашли другого способа отметить» международный День прав человека.

«Фантазии тем, кто составлял новые ограничительные списки, не занимать. Они умудрились подвести под рестрикции целый футбольный клуб, хорошо известный и за пределами России. Вспоминается, что когда-то в запретных перечнях оказался московский бассейн «Чайка» — очевидно, по причине того, что он находится в Москве возле Крымского моста. Как-нибудь поинтересуемся у американских коллег, что именно из географии нашей страны навеяло им мысль «озаботиться» футбольным клубом», — констатировала она.

Накануне министерство финансов США ввело Рамзана Кадырова в список санкций в рамках глобального акта Магнитского. Он был назван лидером организации «Кадыровцы», члены которой причастны к нарушениям прав человека. В материале американского Минфина указывалось, что члены подконтрольной Кадырову организации якобы замешаны в убийстве политика Бориса Немцова, причастны к осуществлению похищений, пыток и убийств членов ЛГБТ-сообщества республики.

Рестрикции затронули помощника главы Чечни Даниила Мартынова, зампреда чеченского правительства Вахита Усмаева, спортсмена Тимура Дугазаева, бывшего представителя Кадырова в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияда Сабсаби, а также гражданина ОАЭ Сатиша Симара, которого называют «тренером лошадей Кадырова».

Также под санкции попали: компании «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест», фонд имени Ахмата Кадырова и спортивные организации — футбольный клуб «Ахмат», одноимённый клуб смешанных единоборств, а также бойцовский промоушен «Абсолютный чемпионат «Ахмат».

Следом за этим правительство Великобритании ввело санкции за нарушение прав человека в отношении специального отряда быстрого реагирования «Терек», а также спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, бывшего главы полиции города Аргун Аюба Катаева и замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова.

Глава Чечни Рамзан Кадыров

РИА Новости

© Сергей Гунеев

В свою очередь, глава Республики Чечня Рамзан Кадыров обвинил Вашингтон в лицемерии, напомнив, что никто из ближайшего окружения международного террориста №1 Усамы бен Ладена, как и сам основатель «Аль-Каиды»*, не подпадал под американские санкции.

«Друзья, Америка начала бороться со спортом, с жёнами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми... Этому только одно название — дебилизм, потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава Чечни также заявил о намерении подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса, заявив об американском рекорде «Самое большое количество занесённых в санкционные списки людей и организаций одной республики».

«Если, конечно, Книга Гиннесса сама в таком случае не попадёт в список Магнитского. Но сегодняшние позорные санкции ещё аукнутся США. Это действительно чёрная страница в истории этого государства», — подчеркнул Кадыров.

По мнению посла РФ в США Анатолия Антонова, Вашингтон «такими разрушительными действиями пытается отвлечь внимание общественности от серьёзных системных проблем» внутри собственной страны.

«Налицо очередной недружественный и деструктивный шаг администрации, направленный на углубление кризиса в двусторонних отношениях. Обвинения против российских официальных лиц в якобы нарушении прав человека безосновательны и не выдерживают критики», — заметил Антонов.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков констатировал, что США уже достаточно давно встали на твёрдый путь по оказанию санкционного давления на Россию.

«Сидят люди, ответственные за реализацию определённых приоритетов внешней политики США и Евросоюза, им нужно подкреплять в информационно-пропагандистском плане верность своим подходам, и этой цели служат разного рода, направления и масштаба санкционные решения. Ничего другого за этим не стоит... Так же как сегодня санкции вводятся в отношении отдельного региона, завтра информационная война потребует дальнейшей подпитки... Будут изобретены новые санкции», — заявил собеседник RT.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.