Посол России назвал деструктивными новые антироссийские санкции США

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Посол России в США Анатолий Антонов назвал деструктивными и безосновательными санкции против футбольного клуба «Ахмат» и фонда главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом говорится на странице российского посольства в Facebook.
Посол России назвал деструктивными новые антироссийские санкции США
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«Налицо очередной недружественный и деструктивный шаг администрации, направленный на углубление кризиса в двусторонних отношениях. Обвинения против российских официальных лиц в якобы нарушении прав человека безосновательны и не выдерживают критики», — отметил Антонов.

Он также подчеркнул, что «такими разрушительными действиями администрация пытается отвлечь внимание общественности от серьёзных системных проблем внутри самих США». 

По словам дипломата, Россия неоднократно выступала за отказ от нелегитимных односторонних санкционных мер и возвращение к «нормальным межгосударственным отношениям». 

Ранее Минфин США внёс в санкционный лист в рамках глобального акта Магнитского футбольный клуб «Ахмат» и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова.

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