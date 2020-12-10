Кадыров оценил санкции США против ФК «Ахмат» и своего фонда
- РИА Новости
Об этом сообщает Telegram-канал Кадырова.
«Друзья, Америка начала бороться со спортом, с жёнами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми... ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда», — отметил он.
Кадыров отметил, что не удивляется введению данных ограничений и не боится их.
«На Чеченскую Республику и её развитие эти санкции никак не влияют», — добавил он.
Ранее Минфин США внёс в санкционный лист в рамках глобального акта Магнитского футбольный клуб «Ахмат» и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова.