Кадыров оценил санкции США против ФК «Ахмат» и своего фонда

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал введённые Минфином США санкции в отношении футбольного клуба «Ахмат» и своего фонда.
Кадыров оценил санкции США против ФК «Ахмат» и своего фонда
  • РИА Новости

Об этом сообщает Telegram-канал Кадырова.

«Друзья, Америка начала бороться со спортом, с жёнами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми... ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда», — отметил он.

Кадыров отметил, что не удивляется введению данных ограничений и не боится их.

«На Чеченскую Республику и её развитие эти санкции никак не влияют», — добавил он.

Ранее Минфин США внёс в санкционный лист в рамках глобального акта Магнитского футбольный клуб «Ахмат» и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова.

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